La ULL amplía los horarios escalonados a más de 2.000 estudiantes de cuatro grados en Guajara para aliviar la TF-5

El rector de la ULL, Francisco García, y la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila (c), en la presentación de los nuevos horarios escalonados - ELENA DE LA CRUZ

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife y la Universidad de La Laguna (ULL) han alcanzado un acuerdo para ampliar este curso el sistema de horarios escalonados a la Facultad de Economía, Empresa y Turismo, uno de los centros universitarios con mayor volumen de actividad del Campus Guajara, al contar con más de 2.000 estudiantes.

Así lo anunciaron este jueves la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y el rector de la ULL, Francisco García, en una rueda de prensa en la que también estuvieron presentes la consejera insular de Movilidad, Eulalia García, y la vicerrectora de Sostenibilidad e Infraestructuras de la Universidad, Marta Domínguez.

La Facultad se incorpora, de esta forma, al escalonamiento iniciado durante el curso 2025-2026 en 13 grados de nueve facultades y escuelas de la ULL, con el objetivo de espaciar los horarios para evitar que miles de estudiantes entren en el aula al mismo tiempo.

La medida mejora la movilidad universitaria y conlleva retirar una media de 800 vehículos diarios de la TF-5 en los momentos de mayor congestión, contribuyendo a aliviar el tráfico en hora punta.

El sistema se implementará este curso en los cuatro grados que se imparten en la Facultad de Económicas: Administración y Dirección de Empresas, Contabilidad y Finanzas, Economía y Turismo, con entrada en todos los cursos de los cuatro grados a partir de las 09.00 horas, y, en el caso del Campus Sur (Grado de Turismo), a las 09.30 horas.

Con esta ampliación, los horarios escalonados alcanzarán a partir de septiembre a más de 4.700 estudiantes universitarios, 2.000 más que el curso pasado, de un total de 17 grados.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, destacó que se amplía una "medida fundamental" para seguir mejorando la movilidad de Tenerife.

"La actividad universitaria genera miles de desplazamientos diarios y organizarlos mejor tiene un impacto que beneficia al conjunto de la ciudadanía. Los resultados obtenidos avalan esta medida y nos permiten ahora ampliar su alcance", apuntó.

Dávila agradeció, además, "la sensibilidad y la implicación de la Universidad de La Laguna para dar respuesta a uno de los grandes retos que tenemos como isla".

En su opinión, "la ULL es un aliado fundamental y está demostrando una enorme predisposición para formar parte de las soluciones, vamos a seguir trabajando juntos para incorporar nuevas facultades y estudiantes a una medida que está funcionando", agregó.

Por su parte, el rector de la Universidad, Francisco García, señaló que una comunidad que ronda las 24.000 personas ha de contribuir para que su impacto en la movilidad dentro de la isla sea el menor posible.

"Además, lo hacemos gratis, porque va en nuestro ADN como universidad pública que somos", dijo.

CONVENIO DE COLABORACIÓN

El escalonamiento horario forma parte de las medidas impulsadas conjuntamente por el Cabildo de Tenerife y la Universidad de La Laguna (ULL), en el marco del convenio de colaboración suscrito en noviembre de 2023.

La consejera de Movilidad del Cabildo de Tenerife, Eulalia García, explicó que "el acuerdo ha permitido colaborar en aspectos clave para transformar la movilidad universitaria, como el refuerzo del transporte colectivo, el fomento del vehículo compartido, la gestión de los aparcamientos, el análisis de los patrones de movilidad y la reorganización de los horarios universitarios".

Esta colaboración dio lugar en el curso 2025-2026 a la puesta en marcha de los horarios escalonados, que se adaptaron a las características y necesidades de cada centro e incluyeron diferentes soluciones, como retrasar el comienzo de determinadas clases o alternar turnos de mañana y tarde, buscando desplazar parte de la movilidad universitaria fuera de las horas punta.

García destacó la importancia de que este tipo de medidas se adopten en centros educativos "en un momento en el que es fundamental la concienciación, la sensibilización y la educación para transitar hacia un modelo de movilidad más sostenible"

Entre las actuaciones impulsadas para mejorar la movilidad universitaria destaca también la puesta en marcha en 2025 de las guaguas lanzadera, que durante el curso 2025-2026 registraron más de 43.200 viajes.

Además, el 70% de los estudiantes se mueve en guagua y tranvía, una cifra que refleja el peso que ha adquirido el transporte público en los desplazamientos universitarios y el cambio que se está produciendo en los hábitos de movilidad.

Los primeros resultados obtenidos tras la puesta en marcha de estas actuaciones reflejan una mejora de los tiempos de circulación en la autopista del norte.

Así, la combinación de los horarios escalonados y las guaguas lanzadera ha contribuido a reducir los tiempos de desplazamiento entre Puerto de la Cruz y La Laguna durante las horas de mayor congestión.

REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS EN UN 10%

En concreto, los datos reflejan una reducción en los tiempos de viaje del 10% a las 8.00 horas y de hasta el 18% a las 9.00 horas, demostrando la importancia de seguir avanzando en el escalonamiento horario y en el refuerzo de las alternativas de transporte disponibles para acceder al entorno universitario.

La colaboración entre el Cabildo y la ULL incorpora también medidas dirigidas a aquellos estudiantes y trabajadores que necesitan seguir utilizando el vehículo privado.

En esta línea de trabajo, el Cabildo ha concedido a la institución académica una subvención de 530.000 euros para instalar barreras inteligentes en 13 aparcamientos universitarios, una medida que busca priorizar el acceso de vehículos de alta ocupación a estos espacios.

De esta forma, se trata de ofrecer ventajas a aquellos estudiantes que apuesten por compartir el coche para acudir a la universidad, fomentando los viajes compartidos y disminuyendo el número de vehículos que cada día recorren las carreteras de la isla.

La licitación de la actuación ya ha sido adjudicada y está previsto que la instalación de los nuevos sistemas inteligentes comience próximamente.

El Cabildo y la Universidad continuarán trabajando para ampliar progresivamente los horarios escalonados a nuevos centros y titulaciones y profundizar en el resto de actuaciones destinadas a mejorar la movilidad universitaria.