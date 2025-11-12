La ULL suspende las clases presenciales este jueves por la borrasca 'Claudia'

SANTA CRUZ DE TENERIFE 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de La Laguna (ULL) ha anunciado este miércoles que de acuerdo al plan básico de actuación ante situaciones o fenómenos meteorológicos adversos, suspende las clases presenciales este jueves de tal manera que se traslada la actividad académica a la modalidad telemática.

En un comunicado remitido a toda la comunidad universitaria, también se recuerda que quedará suspendida la actividad administrativa y de servicios de carácter presencial, pasando a la modalidad de teletrabajo, con la excepción de los servicios esenciales, establecidos por la gerencia.

La cancelación también afecta a los servicios deportivos y culturales, detalla en una nota, dada la alerta meteorológica por vientos y lluvia activada por el Gobierno de Canarias ante el paso de la borrasca 'Claudia'.