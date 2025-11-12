La ULPGC suspende este jueves la actividad presencial ante el paso de la borrasca Claudia

Archivo - Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) - CEDIDO POR ULPGC - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Lluís Serra Majem, ha tomado la decisión de suspender la actividad docente, investigadora, administrativa, cultural y deportiva en modalidad presencial en todos los centros e instalaciones de la ULPGC en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura desde las 00.01 horas de este jueves.

Así lo ha informado la institución educativa, que agrega que se contará con la excepción de las actividades esenciales descritas en la Resolución de la Gerencia de la ULPGC de fecha de 12 de noviembre de 2025.

Se trata de una decisión que se ha adoptado siguiendo las recomendaciones de la Dirección General de Emergencias y Protección Civil del Gobierno de Canarias y del Comité de Emergencias de la ULPGC.

Esto supone que los edificios universitarios de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura permanecerán cerrados a toda actividad presencial; por lo que las clases y prácticas presenciales se pasan a modalidad telemática, en todos aquellos casos en los que fuera posible.

La reanudación de la actividad presencial, inicialmente prevista para el viernes 14 de noviembre, así como cualquier otra decisión que hubiera que adoptar en las próximas horas, se comunicará a través de la web institucional, el correo electrónico y las redes sociales institucionales.