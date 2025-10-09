ULPGC y ULL apuestan por las microcredenciales para conectar el conocimiento con la sociedad y las empresas

La ULPGC y la ULL impulsan la creación de microcredenciales universitarias en Canarias - CEDIDO POR ULPGC

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y la Universidad de La Laguna (Tenerife) han apostado por las microcredenciales universitarias para conectar de manera ágil el conocimiento universitario con la sociedad y las empresas.

En este sentido, las dos universidades públicas de Canarias, en colaboración con sus Consejos Sociales, han presentado este jueves la oferta de microcredenciales que está prevista impartir durante los años 2025 y 2026 durante unas jornadas dirigidas al sector empresarial, colegios profesionales, asociaciones, entidades e instituciones públicas.

En un comunicado, las instituciones educativas han señalado que en este curso 2025-2026, la ULPGC pondrá en marcha microcredenciales vinculadas a la información, documentación y gestión cultural, que podrán cursarse de manera independiente o combinarse progresivamente hasta completar el itinerario del programa Experto Universitario en Información y Documentación.

Mientras, la ULL avanza también en áreas emergentes como producción de pódcast, formación de tutores de empresa o introducción a la inteligencia artificial y su aplicación práctica al entorno laboral.

MÁS DE UNA VEINTENA DE MICROCREDENCIALES CONJUNTAS

Además, durante los próximos dos años, la ULPGC y la ULL estiman poner en marcha más de una veintena de microcredenciales conjuntas incorporando un enfoque basado en la inteligencia de las capacidades (skills intelligence), para dar respuesta a las demandas emergentes del mercado laboral.

En el marco de esta estrategia conjunta, ambas universidades están desarrollando propuestas codiseñadas que respondan a necesidades formativas concretas del Archipiélago canario.

Así, algunas microcredenciales se centrarán en el ámbito de la Ciberseguridad y Protección de Datos en Empresas, Economía Circular y Sostenibilidad Empresarial, Inglés Comunicativo Profesional para la Empresa y los Negocios, Habilidades de Comunicación y Oratoria, Marca Personal y Networking Profesional, Responsabilidad y Motivación en el Trabajo, Pensamiento Crítico y Toma de Decisiones, Formación Docente en Inteligencia Artificial, Español Urgente Para Migrantes y Capacitación en Contextos Multiculturales.

NUEVO MODELO DE FORMACIÓN UNIVERSITARIA

Con todo, este nuevo modelo de formación universitaria, ya implantado en otros países europeos, permite que los estudiantes opten a un itinerario formativo personalizado, seleccionando cursos de poca duración y de manera flexible.

Asimismo, las microcredenciales universitarias se conciben como una formación universitaria modular que responde con agilidad a las demandas sociales y del entorno productivo, convirtiéndose así en una herramienta estratégica para impulsar el aprendizaje a lo largo de la vida y la actualización profesional.