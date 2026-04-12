La ULPGC es la universidad pública que más crece en co-publicaciones científicas junto al sector empresarial

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) se ha convertido en la universidad pública española que registra un mayor crecimiento durante los últimos cuatro años en el número de publicaciones científicas co-dirigidas con expertos y representantes del sector empresarial.

Según ha informado la institución pública canaria en un comunicado, así lo constata el Informe CYD de 2025, que analiza y compara el rendimiento de 82 universidades, donde se integra el 100% de las universidades públicas del territorio nacional.

En concreto, en el ámbito de transferencia de conocimiento, el Informe CYD destaca el impulso de la ULPGC en estos últimos años y, como uno de sus principales hitos señala el gran incremento en el número de publicaciones científicas publicadas en colaboración con expertos y representantes del tejido empresarial, concretamente un 123%, seguida, muy de lejos, por la Universidad de las Islas Baleares (61%).

Además, la ULPGC ha indicado que los resultados del Informe ponen de manifiesto el gran trabajo desarrollado por la Oficina de Transferencia del Cocimiento (OTC) de la universidad, que se ha fortalecido en los últimos años con el objetivo de identificar y poner en valor el conocimiento generado y, posteriormente, impulsar una transferencia efectiva a la empresa y sociedad en su conjunto.

Entre los indicadores más destacados figura el número de empresas que desde el año 2014 colaboran de manera estrecha con los diversos grupos e institutos de investigación de la ULPGC: 385 empresas, de las cuales 120 han iniciado su colaboración en los últimos cuatro años.

Para la universidad, esta conexión científica ha favorecido un mayor número de publicaciones co-dirigidas por expertos de la ULPGC y del mundo empresarial, además de generar 218 contratos I+D+i universidad-empresa y 35 contratos de transferencia, así como la creación de 15 empresas basadas en el conocimiento (start ups y spin-off) en el seno de la ULPGC.

Por su parte, en la actualidad, un total de 71 grupos de investigación de la ULPGC tienen un constante contacto con el tejido empresarial para llevar a cabo sus proyectos científicos.

Entre los ámbitos de conocimiento más destacados figuran ciencias de la computación e inteligencia artificial, ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica, ciencias jurídicas o zoología.

Asimismo, el ranking CYD destaca las universidades públicas canarias como unas de las que más contribuyen al desarrollo regional, precisamente, por su conexión con las empresas.

La OTC de la ULPGC ha fortalecido en los últimos años su posición como actor clave en el sistema nacional de innovación, lo que le ha supuesto ser reconocida y acreditada oficialmente por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.