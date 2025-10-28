Unidas se Puede pide llevar a la Fiscalía cánticos y saludos fascistas de acompañantes de Abascal en La Laguna

El presidente de Vox, Santiago Abascal, durante una rueda de prensa posterior al Comité Ejecutivo Nacional de Vox - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

SANTA CRUZ DE TENERIFE 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal y coportavoz de Unidas se Puede, Rubens Ascanio, ha registrado este martes un escrito a la Alcaldía en el que informa de que integrantes y acompañantes del portavoz de Vox, Santiago Abascal, pasearon el lunes por algunas zonas del casco lagunero acompañados de cánticos franquistas y saludos del mismo tipo, en contra de los que protestaban y se encontraban por la zona.

Desde Unidas se puede afirman que, conforme al artículo 38.1 de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, se establece que "las autoridades competentes pondrán los mismos en conocimiento del Ministerio Fiscal" ante actos que "entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares, y supongan exaltación personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra o de la Dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial".

Ascanio cree que los testimonios grabados y las imágenes disponibles que se han distribuido a través de las redes sociales indican "un claro incumplimiento de este supuesto y muestran el despliegue de cánticos, saludos y consignas de clara apología del franquismo, que se deben perseguir por su carácter antidemocrático".

Por estos hechos han pedido que desde los servicios de la policía y jurídicos municipales se recaben testimonios y datos que permitan trasladar de oficio a la Fiscalía estos sucesos por si constituyen un hecho contemplado en la Ley.

Además, tal y como indican en su escrito, los hechos mencionados se dieron a escasos metros de las viviendas que fueron del concejal del Frente Popular, Sebastián Perera, asesinado en el campo de Mauthausen, y de la familia del diputado canario Rodríguez Figueroa, que sufrió el asesinato de su padre y de uno de los hijos, además del saqueo de su vivienda, espacios que han sido propuestos a través de acuerdos plenarios como lugares de memoria.

El concejal considera en una nota que "no puede existir ninguna justificación o posición que haga que no se establezcan todas las medidas legales necesarias para enfrentar este tipo de conductas, las haga quien las haga".

Por ello espera que el Gobierno municipal de PSOE-CC "actúe en defensa de la legalidad y en contra de acciones que solo buscan quebrar la paz y la convivencia".

En el vídeo que se ha viralizado a través de las redes sociales se observa como Abascal pasea junto a un grupo de personas por el casco histórico de La Laguna y a la altura de una zona de terrazas y cafeterías en la plaza de La Concepción, este grupo se enfrenta dialécticamente a varias personas.

Así, mientras algunos realizan el habitual saludo fascista otras personas reaccionan con gritos de "fascista, fuera o no te vota ni tu primo" hasta que abandonan el lugar.