La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria aprueba un presupuesto de 196,76 millones para 2026, un 1,2% más

Consejo de Gobierno de la ULPGC - CEDIDO POR LA ULPGC

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) ha aprobado este martes en sesión extraordinaria un presupuesto de 196,76 millones de euros para 2026, lo que supone un 1,2% más que el presente año.

Así lo ha informado la institución educativa, que agrega que los ingresos de este presupuesto del próximo ejercicio, que posteriormente deberán ser aprobados por el Consejo Social de la ULPGC, contienen un aumento de 3,2 millones de euros en lo que concierne a las transferencias de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Al respecto, el Delegado de Planificación Económica de la ULPGC, Arturo Melián, ha dicho que "este aumento resulta insuficiente para afrontar el incremento de las retribuciones que ha aprobado recientemente el Gobierno de España para el sector público (2,5% para 2025 y 1,5% para 2026), que, considerando que se deben pagar desde el 1 de enero de 2025, ascenderá aproximadamente a unos 8 millones de euros".

No obstante, comentó que "se tiene constancia de que se está tramitando una enmienda al proyecto de ley de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2026, en la que se establece que se deberá proceder a un aumento de las transferencias autonómicas por este motivo".

Por lo tanto, la ULPGC ha hecho especial hincapié en que continúa con unos recursos que no le permiten recuperar el impacto de la inflación en la contratación de los bienes y servicios que consume para su actividad.

De forma similar a ejercicios anteriores, en 2026 las transferencias corrientes suponen la principal fuente de ingresos de la ULPGC, con un peso previsto del 70% en el total de las previsiones de ingresos, seguidas de las correspondientes a los ingresos por precios públicos, que representan el 8,5% de los previstos para 2026.

Los ingresos previstos por transferencias de capital, principalmente por subvenciones captadas para investigación, ascienden al 5,3% de los ingresos.

Mientras, en lo que concierne a la previsión de gastos, la mayor partida está destinada a los gastos de personal, que, en 2026, alcanzan los 132,8 millones de euros (el 68% de los gastos).

Asimismo, los créditos presupuestarios dedicados a las inversiones suponen 34 millones de euros (17,3%), de los que una parte importante se corresponde con los proyectos de investigación de la institución financiados con recursos captados en distintas convocatorias.

Finalmente, la ULPGC ha señalado que el proyecto de presupuesto para 2026 se ha realizado dentro de los límites al déficit marcados por la normativa presupuestaria que le es de aplicación a la universidad.