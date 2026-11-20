Candidatos de UPC junto al Monumento a Franco - UPC

SANTA CRUZ DE TENERIFE 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Unidad del Pueblo Canario (UPC) reclamó este viernes, en el 51 aniversario de la muerte de Franco, la retirada del monumento en honor a la victoria franquista de Santa Cruz de Tenerife.

La cabeza de lista al Congreso por Santa Cruz de Tenerife, Marisol Collado estuvo acompañada junto al monumento por Verónica Barbero, co-coordinadora de Movimiento Sumar y candidata del Frente Amplio, que visitó Tenerife para respaldar la candidatura de UPC.

Además, la visita incluyó un paseo por La Laguna para repartir información electoral, recoge una nota de la formación.

"Parece mentira que aún tengamos que explicar por qué no debería haber monumentos al franquismo en España, en Canarias, pero es así", afirmó Barbero, que recordó que el Gobierno de España ha tramitado la orden para retirar el monumento, mientras que el PP y Coalición Canaria, desde el Ayuntamiento, "están haciendo todo lo que pueden para que eso no se produzca".

Barbero calificó la situación de "muy grave" en una tierra en la que fueron perseguidos y represaliados "muchísimos sindicalistas" y representantes democráticos, y donde todavía hay familias buscando a sus víctimas.

"No solo hay una ley estatal de memoria, hay una ley canaria de memoria que está totalmente vigente, y lo que están haciendo el PP y Coalición Canaria es incumplir la ley canaria de Memoria Democrática", denunció.

A las puertas de las elecciones del 29 de noviembre, Barbero reivindicó el voto a UPC y al Frente Amplio "como el voto útil antifascista, no solo para evitar retroceder en derechos y volver a épocas en las que otros nos quieren llevar, sino también para seguir consiguiendo libertades y derechos".

Sobre el cara a cara de ayer entre Feijóo y Sánchez, Barbero lamentó que la vivienda fuera "la gran ausente", sin medidas para resolver el problema, que Feijóo "se dedicó a mentir continuamente" y que Sánchez "fue incapaz de enfrentar realmente a la derecha".

Criticó también que las mujeres, "el 51% de la población", no estuvieran en el debate y que no se mencionara el asesinato machista ocurrido ese mismo día.

Marisol Collado dijo que el monumento a Franco "simboliza esa etapa", agradeció a Barbero su apoyo a la campaña y situó el acto "entre dos fechas importantes", el 93 aniversario del primer voto de las mujeres en España, que se cumplía este jueves, y el aniversario de la muerte del dictador.

"Nosotros seguimos reivindicando que este monumento a la victoria no puede seguir aquí", afirmó.

La candidata recordó no solo la represión, los asesinatos y las torturas, sino también el periodo de hambre, escasez y miseria que sufrió toda la sociedad tinerfeña y canaria durante la posguerra y la dictadura. "Este monumento simboliza esa etapa", subrayó.

Collado explicó que el expediente abierto sobre el monumento no pretende destruirlo, sino conservarlo sin exhibición y documentarlo históricamente.

QUE SE CUMPLA LA LEY

"Lo que tenemos que hacer es que cumplan la ley, lo que no podemos hacer es tenerlos en lugares preponderantes, exhibiéndolos como si fuera realmente una victoria, cuando fue primero un golpe de Estado y, en segundo lugar, un desastre para las condiciones de vida de nuestros habitantes", apuntó.

La candidata vinculó además el aniversario del voto femenino con lo que está en juego el 29 de noviembre.

Collado hizo un llamamiento a las mujeres, que son quienes están tomando conciencia del riesgo de retroceso en derechos como el aborto, la eutanasia o la lucha contra la violencia de género, para que voten por opciones que persigan "un futuro mejor para la sociedad canaria".