Valido advierte a Aagesen de que CC no apoyará el Pacto de Estado por el Clima si no se "corrige" el enfoque actual

La portavoz de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados, Cristina Valido - CEDIDO POR CC

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Coalición Canaria (CC) en el Congreso de los Diputados, Cristina Valido, ha advertido en un escrito remitido a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, de que la formación nacionalista no apoyará el Pacto de Estado por el Clima si no se "corrige" el enfoque actual del documento.

Así lo ha informado la representante del partido canario en un comunicado en el que agrega que "las islas no pueden seguir siendo invisibles en las políticas climáticas del Estado".

De esta manera, CC ha recordado en el documento enviado a la ministra que Canarias es uno de los territorios más vulnerables ante el cambio climático y ha señalado que, en su actual diseño, la iniciativa del Ejecutivo central deja fuera elementos esenciales para el Archipiélago, como el papel de los océanos.

La formación ha considerado "sorprendente" que un pacto por el clima no haga ninguna mención a los océanos, "cuando éstos desempeñan un papel clave en la regulación del clima, la biodiversidad, la protección de las zonas costeras y la economía".

"Esta omisión resulta extraña en un Estado como España, con un extenso litoral, pero es aún más alarmante en un territorio como Canarias, completamente rodeado de mar", señaló Coalición Canaria, que alerta de que ignorar esta realidad compromete la eficacia de cualquier planificación climática.

El partido subrayó que, en un territorio donde gran parte de la población y las infraestructuras se concentran en zonas litorales, la ausencia de un eje estratégico marino y costero supone un error grave.

Para CC, el incremento del nivel del mar, los fenómenos extremos y las inundaciones ponen en riesgo a la población, los ecosistemas y el patrimonio natural, por lo que no contemplar estos factores puede tener consecuencias muy negativas.

Asimismo, la formación ha apuntado que Canarias ya cuenta con leyes propias en materia de cambio climático y transición energética, precisamente porque la vulnerabilidad insular requiere un tratamiento diferenciado.

CC estimó que "la dependencia del exterior, el aislamiento geográfico, los ecosistemas sensibles, la elevada biodiversidad y la fragilidad frente a los impactos climáticos son factores que deberían reflejarse en un texto estatal como el que propone el Gobierno central".

En el escrito, Coalición Canaria insistió en que los municipios desempeñan un papel fundamental en la adaptación al cambio climático, sobre todo a través de la ordenación del territorio y de la protección civil.

Por ello, consideró imprescindible dotarlos de más herramientas, recursos y formación, en coordinación con los cabildos y el Gobierno autonómico, algo que no parece contemplar el actual diseño del Pacto de Estado.

Del mismo modo, el texto compartido por Valido advierte de que la creación de nuevas estructuras paralelas a las ya existentes puede duplicar organismos y ralentizar la gobernanza, cuando la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, junto a otras normativas como la del Suelo o la de Ordenación del Territorio, ofrecen todavía un amplio margen de desarrollo.

AUSENCIA DE MECANISMOS CLAROS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Otra de las críticas planteadas es la ausencia de mecanismos claros de participación ciudadana. La formación nacionalista sostiene que, en un territorio alejado como Canarias, la población local no puede limitarse a recibir información sobre decisiones ya tomadas desde la capital del Estado, sino participar desde el inicio, integrando a técnicos y científicos del Archipiélago en el diseño de las medidas.

Coalición Canaria también lamentó que áreas estratégicas para las islas, como el turismo, el sector primario o la economía azul, queden fuera del texto actual.

La formación entendió que el turismo, que representa más del 30% del PIB de Canarias, debe adaptarse al cambio climático con infraestructuras resilientes, reducción de huella hídrica y energética, certificaciones verdes y refugios climáticos. El sector primario necesita un plan de adaptación y, por su parte, la economía azul, estratégica para las islas, ni siquiera es mencionada.

Las universidades y centros de investigación, que Coalición Canaria considera "clave en la búsqueda de soluciones climáticas", requieren una financiación y unas políticas estructuradas para no ver su potencial limitado, algo que el Pacto de Estado no contempla.

CANARIAS TIENE UNAS DE LAS LEGISLACIONES MÁS AVANZADAS

El escrito enviado por Valido apuntó que Canarias cuenta con una de las legislaciones más avanzadas de Europa en materia de cambio climático y transición energética, lo que convierte al Archipiélago en un laboratorio natural para ensayar soluciones innovadoras de alcance estatal.

Sin embargo, advirtió de que el Pacto de Estado por el Clima, surgido como respuesta a catástrofes recientes, carece de la visión estratégica a largo plazo que necesita el Estado y vuelve a dejar a Canarias fuera de la agenda climática nacional.