Valido (CC) reivindica a Canarias como "plataforma de paz" y cierra la puerta a bases militares extranjeras

SANTA CRUZ DE TENERIFE 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Coalición Canaria (CC) en el Congreso de los Diputados, Cristina Valido, ha defendido este martes que el archipiélago es una "plataforma de paz" por lo que ha cerrado la puerta a una eventual implantación de bases militares extranjeras.

En una entrevista concedida al programa 'A buenas horas... con José Luis Martín' que se emite a través de plataformas digitales y recogida por Europa Press ha indicado que Canarias ya votó "mayoritariamente no a la OTAN" pero en todo caso no cree que "ocurra en el futuro" porque los ciudadanos se opondrían "clarísimamente".

En esa línea, ha indicado también que "ni Marruecos ni ningún país africano va a admitir que le pongan una base de vigilancia y control a 100 kilómetros" por lo que el archipiélago tienen "todas las papeletas para seguir siendo un territorio libre de bases extranjeras y seguir siendo esa plataforma de paz".

Valido ha insistido, no obstante, en "ser prudentes y esperar" pues no se gana "nada con generar alarma" pero "estar muy pendientes" de los acontecimientos porque "un encontronazo entre potencias que tienen tal poder militar afecta a todo el globo".

Ha indicado que "es imposible pensar" que el conflicto en Oriente Próximo y Medio "no va a afectar" a las islas dada su lejanía ya que se trata de un espacio geopolítico en el que se "mueven" materias primas "tan importantes" como petróleo y gas, básicos para la economía mundial y que van a registrar subidas en los precios.

Además ha comentado que también hay que ir "dimensionando poco a poco" el grado de participación de Alemania, Reino Unido o Francia y "cómo esto puede impactar en sus economías" porque especialmente alemanes y británicos son los "principales clientes turísticos" del archipiélago.

"No me gusta alarmar, porque hay un montón de noticias a todas horas, algunas muy alarmantes", ha indicado, pero más allá del alza de los precios, entiende que una crisis económica a mayor escala puede afectar al turismo.

NO APORTA NADA UN BENEFICIO PUNTUAL PARA EL TURISMO

Sobre un hipotético beneficio para Canarias como 'destino seguro' ha comentado que tener durante algunas semanas o meses más turistas "va a resolver nada si en la temporada siguiente Alemania o Reino Unido o toda Europa está en una crisis que impide a la gente tomar vacaciones".

Valido teme que "el miedo a estar peor el año que viene" hace que el gasto en vacaciones sed pueda orientar a quedarse en el país de origen. "Eso siempre está en nuestras cabezas", ha agregado, por lo que ha insistido en una guerra "nunca beneficia a nadie".

"A lo mejor en una temporada cercana hay un direccionamiento del turismo a zonas que se consideran más seguras, como puede ser la nuestra, pero una guerra de esta escala afecta a la economía mundial y afecta a la economía y a los bolsillos de nuestros principales clientes, luego todos vamos a estar salpicados", ha señalado.

La diputada nacionalista ha indicado también que hay que esperar a ver como los gobiernos despliegan las "redes necesarias" para evitar un impacto a la economía que sea "muy lesivo" para familias medias y a humildes "porque como en todo, el que tiene recursos siempre escapa".