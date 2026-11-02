Valido (CC) ve "intolerable" el apagón en La Palma y exige al Gobierno que garantice "de una vez" la seguridad eléctrica

Cristina Valido, candidata de CC al Congreso de los Diputados - CC

SANTA CRUZ DE TENERIFE 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Coalición Canaria-Primero Canarias al Congreso por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Cristina Valido, ha denunciado este lunes que Canarias siga sufriendo ceros energéticos como el que ha dejado sin luz a toda La Palma.

Valido considera en una nota "intolerable" que los apagones se sigan repitiendo en el archipiélago y exige al Gobierno de España que actúe "de una vez" para garantizar la seguridad del suministro eléctrico en todas las islas.

Para Valido, lo ocurrido "no es un hecho aislado", sino la consecuencia de una vulnerabilidad que los nacionalistas canarios llevan años denunciando en Madrid, sin que el Estado haya dado una respuesta a la altura.

La candidata de Coalición Canaria-Primero Canarias ya lamentó en el Congreso, en mayo de 2025, que, a pesar de que el archipiélago había sufrido una decena de apagones graves desde 2009, "solo es noticia lo que ocurre en la Península".

También advirtió al Ejecutivo central de que Canarias llevaba "diez años esperando con unos sistemas eléctricos insulares que se caracterizan por ser aislados, pequeños y envejecidos, y cuya vida útil se ha estirado más de la cuenta".

En la XV legislatura, la parlamentaria nacionalista registró distintas iniciativas reclamando mejoras en el sistema eléctrico del conjunto del archipiélago, a raíz de otros episodios de ceros energéticos y de reclamaciones históricas como el traslado de la central de El Charco, en Fuerteventura.

Valido ha denunciado esta situación, afirmando que un sistema eléctrico moderno debe estar preparado precisamente para resistir este tipo de fenómenos y que "la ciudadanía canaria no puede seguir asumiendo como normal algo que en cualquier otro territorio del Estado sería un escándalo".

Así, recuerda que en junio de 2025 los nacionalistas canarios, junto al Gobierno de Canarias, lograron incluir en el decreto antiapagones medidas específicas para las islas, como la agilización de los trámites para instalar generadores y baterías de emergencia, algo que la propia Valido definió entonces como "un paso importante para reforzar la seguridad energética en las islas".

Aquel decreto, sin embargo, decayó en el Congreso con el voto en contra de PP y Vox y, desde entonces, el Gobierno central no ha vuelto a dar una respuesta específica a las carencias del sistema eléctrico canario.

Ante la evidencia de que los apagones se siguen repitiendo en el archipiélago, la candidata nacionalista exige al Gobierno del Estado que, antes de que concluya la legislatura, apruebe medidas extraordinarias para Canarias a través de un real decreto-ley que pueda convalidarse en la Diputación Permanente.

La candidata de Coalición Canaria-Primero Canarias insiste en que el Estado no puede seguir postergando las soluciones que Canarias necesita y reclama plazos concretos para renovar las centrales eléctricas y garantizar un suministro seguro en todas las islas.