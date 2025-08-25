Valle Gran Rey (La Gomera) declara tres días de luto oficial tras la muerte de dos vecinos en un atropello

El Ayuntamiento de Valle Gran Rey declara tres días de luto oficial tras la muerte de dos vecinos en un atropello - AYUNTAMIENTO DE VALLE GRAN REY

SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valle Gran Rey ha decretado tres días de luto oficial, a partir de las 12.00 horas de este lunes, con motivo del fallecimiento de dos vecinos del municipio en un accidente ocurrido en la tarde de este domingo en el barrio de Arure, cuando un coche perdió el control y acabó arrollando a dos personas que se encontraban en la terraza de un negocio.

Durante estos días las banderas ondearán a media asta en todos los edificios municipales como muestra de respeto y solidaridad con las familias afectadas.

Asimismo, el Ayuntamiento ha suspendido todos los actos públicos organizados por la institución durante la vigencia del luto oficial.

El alcalde de Valle Gran Rey, Borja Barroso, en nombre de toda la corporación y de la ciudadanía del municipio, ha trasladado sus más sentidas condolencias a los familiares y allegados de las víctimas, destacando que se trataba de "vecinos muy queridos" en el municipio y "cuyo recuerdo permanecerá siempre en la memoria colectiva de Valle Gran Rey".

"En momentos tan dolorosos como este queremos acompañar a sus familias y amigos en el sentimiento y expresarles todo nuestro apoyo y cariño", añadió el alcalde en una nota.