Vecinos de Guía de Isora se forman frente al riesgo volcánico ante el simulacro que celebra Tenerife este jueves - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha celebrado este martes en el Auditorio de Guía de Isora una sesión formativa dirigida a la población para mejorar la preparación de los vecinos frente al riesgo volcánico en la isla en el marco del simulacro de erupción volcánica que tendrá lugar este jueves, 22 de octubre.

La jornada se ha centrado en aspectos prácticos relacionados con la seguridad en las viviendas, la organización de la documentación personal y familiar y las medidas que conviene tener previstas ante una posible emergencia, según ha informado el Cabildo en una nota.

La formación ha permitido trasladar recomendaciones para que los residentes puedan anticiparse a diferentes escenarios, identificar los aspectos prioritarios de preparación en el hogar y conocer la importancia de disponer de la documentación necesaria en caso de que las circunstancias requieran adoptar medidas de protección.

Estas acciones forman parte del trabajo de información y prevención dirigido a reforzar la capacidad de respuesta de la ciudadanía. La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha destacado, asimismo, que la preparación de la población es "fundamental" para afrontar una emergencia con "mayores garantías".

"Queremos que los vecinos dispongan de información útil y comprensible, que sepan qué aspectos deben tener previstos en sus hogares y que puedan actuar con serenidad siguiendo las recomendaciones de las autoridades. La prevención comienza también en cada vivienda y con la preparación de cada familia", ha añadido.

Por su parte, la consejera insular responsable del área de Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, ha subrayado la importancia de acercar este tipo de formación a los municipios y ofrecer herramientas prácticas a la ciudadanía.

"Informar sobre cómo preparar una vivienda, organizar la documentación y conocer las pautas de actuación permite que las personas estén mejor preparadas ante un posible cambio de escenario. La coordinación de los servicios de emergencia debe ir acompañada de una población informada, consciente de las recomendaciones y preparada para seguir las indicaciones oficiales", ha recalcado.

Durante la sesión se puso el foco en la necesidad de anticiparse y organizar con tiempo los aspectos básicos que pueden resultar relevantes ante una emergencia. La preparación de la documentación personal, la revisión de las condiciones del hogar y el conocimiento de las recomendaciones de protección contribuyen a facilitar una respuesta más ordenada si fuera necesario adoptar nuevas medidas.

La alcaldesa de Guía de Isora, Ana Dorta, recalcó que, para el municipio es "fundamental" que sus vecinos conozcan de primera mano cómo deben prepararse ante una posible emergencia volcánica. "Estamos hablando de cuestiones muy concretas que afectan a la tranquilidad y a la seguridad de nuestras familias, desde tener organizada la documentación hasta saber qué hacer si las autoridades establecen medidas de protección o evacuación", ha añadido.

El jefe de Protección Civil del Cabildo de Tenerife, Néstor Padrón, ha detallado que la autoprotección comienza antes de que se produzca una situación crítica. "Saber qué documentación debemos tener localizada, revisar los aspectos básicos de seguridad en la vivienda y conocer cómo actuar son medidas que ayudan a reducir la incertidumbre y facilitan la labor de los equipos de emergencia. Es importante que la ciudadanía se informe a través de los canales oficiales y siga en todo momento las indicaciones de los responsables de la emergencia", ha detallado.

El Cabildo de Tenerife avanza que continuará trabajando con los ayuntamientos, los organismos científicos y los servicios de emergencia para reforzar la información a la población y mejorar la preparación ante la evolución de la actividad volcánica.

La institución insiste en la importancia de mantener la calma, atender a las comunicaciones oficiales y seguir las instrucciones que puedan establecer las autoridades competentes.

Esta actividad se enmarca en VOLCANEX Tenerife 2026, el ejercicio de simulación volcánica que se desarrolla en la isla y que contempla actuaciones de coordinación institucional, comunicación pública y preparación ciudadana. El objetivo es poner a prueba los procedimientos previstos y reforzar la capacidad de respuesta de las administraciones, los servicios de emergencia y la población ante una posible emergencia de origen volcánico.