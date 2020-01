El vicepresidente de Canarias dice que la aplicación de una tasa al queroseno rompería la conectividad

Publicado 29/01/2020 14:13:51 CET

El vicepresidente y consejero de Hacienda del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, ha señalado este miércoles que la aplicación de una tasa al queroseno rompería la conectividad "de forma absoluta".

Por ello, apuntó que es contrario a la misma, ya que entiende que a un "archipiélago que depende de la actividad aérea se le aplica esa normativa y quebraría la situación económica" del territorio, para agregar que en el continente tiene sentido porque existe alternativa al transporte.

En este sentido, defendió en declaraciones a los periodistas que este impuesto se aplique "en territorios continentales, porque hay alternativas al transporte, y se debe seccionar en los archipiélagos y en los territorios alejados", ya que si no "se rompería la conectividad de forma absoluta".

De todos modos, consideró que también debe producirse un "esfuerzo de la sociedad canaria, de su sistema económico, de su sector público, en una apuesta por la descarbonización", ya que cree que "no bastará con que no se aplique ese impuesto" en el territorio, si no que hay que hacer que el archipiélago "sea atractivo" y que sea "un destino sostenible", percibido por los visitantes como un "destino descarbonizado".

Finalmente apuntó que la descarbonización de Canarias pasa porque las energías renovables "de verdad dominen la producción energética", ya que las islas continúan "a la cola", seguido de una mejora del sistema de movilidad terrestre donde frente al uso individual del vehículo esté el transporte colectivo y guiado, que "es el único que ha demostrado eficacia", lo que "significa una buena gestión" en la producción de residuos, una gestión "eficiente de los residuos" para ir hacia un proceso de descarbonización del destino.