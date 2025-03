Vicepresidente canario entiende a compañeros de PP cuando reclaman recursos "suficientes" para atender menores migrantes

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, y también presidente del Partido Popular (PP) en las islas, ha asegurado entender a sus compañeros, que presiden otras comunidades autónomas, cuando reclaman al Ejecutivo central recursos "suficientes" para atender a los menores migrantes no acompañados, después de que el Consejo de Ministros aprobara este martes un Real Decreto Ley para reformar el artículo 35 de la Ley de Extranjería.

Domínguez expuso, en declaraciones al programa 'Más de uno' de Carlos Alsina en Onda Cero y recogidas por Europa Press, que cuando los presidentes de Cantabria, de la Generalitat Valenciana o de Galicia ven qué sucede en la autonomía "más afectada", en relación a Canarias, y observan como el Gobierno central la "abandona, su pensamiento inmediatamente" es qué va a hacer con ellos.

"Si a Canarias, que es donde están muriendo personas, que es donde no se puede más, que es un territorio fragmentado, que son ocho islas, ocho trocitos de tierra, no se les está ayudando, ¿qué va a suceder con nosotros?... Y escuché las declaraciones de Mazón, que decía que sin recursos no podían asumir esta situación; también de la presidenta de Cantabria, también del presidente de Galicia, he escuchado las manifestaciones de los distintos compañeros. Todos acentúan el hecho de la necesidad de tener recursos suficientes", apuntilló.

Por ello, se mostró de acuerdo en que el decreto ley "tiene una laguna" que "es preocupante", de ahí que dijo entender que los presidente autonómicos "estén preocupados", ya que se trata de una situación que vive Canarias y la está "sufriendo", admitiendo que es "inasumible".

Asimismo indicó que "puede ser una lectura perfectamente entendible" el que cada vez que un presidente autonómico dice que "no" quiere acoger o tutelar a ninguno de esos menores que están en Canarias porque "no" tiene recursos, "lo que está diciendo es que el Gobierno de Canarias se ocupe, aunque tampoco tenga recursos".

Sin embargo, Domínguez expuso que su lectura pasa porque desde Canarias se está "exigiendo a quien tiene competencias en inmigración, que es al Estado, que asuma la responsabilidad, que tutele a estos menores".

Añadió que si el Estado tutelase a los menores no acompañados y llegan a Canarias, "como el Estado no tiene territorio, tiene propiedades en otros territorios, lo que haría es llevarlo a otras comunidades autónomas, a un espacio que es suyo, y se convertiría en su padre y en su madre, es decir, los llevaría al cole, les atendería cuando se encuentren mal y los lleva al médico, les daría de comer, los vestiría, los educaba", en definitiva, apuntó, es lo que está haciendo Canarias como comunidad autónoma con casi 6.000 menores en la actualidad.

Por lo tanto, incidió en que lo que se reivindica "es que sea el Estado quien asuma el papel de cuidado de esos menores", y ahí, matizó, el Estado "no va a estar". De todos modos, resaltó que Canarias tenía que buscar una solución y "se lo ha currado para conseguirla", ya que "no" podía seguir en esta situación "de riesgo constante" en la que está.

CANARIAS MERECÍA UNA SOLUCIÓN DESDE HACE UN AÑO

Domínguez, afirmó, que Canarias está en una situación que "mereció hace ya un año tener una solución acorde" a la necesidad que existe porque es una comunidad "saturada" donde, entre otras cosas, los recursos económicos han sido "propios de la comunidad autónoma, dejando de atender otras necesidades".

En relación a ello, indicó que el Estado "se comprometió en el año 2024 en aportar 100 millones de euros, de los casi 200" invertidos desde Canarias, "y terminó el año 2024 y no llegó ni un solo euro", puntualizando que a principios del año 2025 transfirieron 50 millones de euros, "habiendo ya terminado el ejercicio".

Desde el PP, indicó, se había apostado por la solución que se plantea a nivel nacional desde la tutela de los menores por el Estado, para "no" ceder a los independentistas, y en Canarias "estaría garantizada para siempre" esta situación, sin embargo el Gobierno central "ha optado por otra, que es una vez más, ceder ante los partidos independentistas, particularmente Junts, que es quien gobierna este país, y a partir de entonces, Canarias parece que tiene una solución".

Domínguez sí ha manifestado que en su caso, él tiene que "velar por los intereses de los canarios", aunque entiende "perfectamente la posición de todas" las comunidades autónomas, pero matizó que también deben comprender al archipiélago, donde la situación con la cifra actual de menores es "inasumible, inaguantable e imposible de gestionar como se merece".

Así negó que existan discrepancias con el PP nacional porque comprende "perfectamente" la situación, ya que lo que dicen las comunidades autónomas de su partido es con qué recursos económicos atienden a esos menores, en qué lugar, con qué personal; "es lo mismo que está padeciendo Canarias en este momento", aseguró.