Los VIII Juegos Máster en Tenerife ofrecen este fin de semana cuatro modalidades deportivas para mayores de 30 años

SANTA CRUZ DE TENERIFE 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La octava edición de los Juegos Máster, que organiza el Cabildo de Tenerife a través de la Consejería de Deportes, ha programado para este fin de semana cuatro jornadas deportivas para mayores de 30 años en diferentes municipios de la isla. Las modalidades son bola canaria, bádminton, senderismo y carrera de obstáculos.

Bajo el lema 'Vive tu Experiencia Máster', este programa anima a la población adulta a hacer deporte. Así, para muchas de las personas participantes, esta iniciativa supone "una primera toma" de contacto con la práctica deportiva, por lo que el formato es de iniciación y ofrece modalidades "atractivas" que animen a convertir la práctica en un hábito, según ha explicado el Cabildo en una nota.

El estreno de bola canaria en los VIII Juegos Máster ha sido este sábado, a partir de las 9:00 horas, en el Club de Bola Canaria y Petanca Amigos del Chivo, en El Tablero, en Santa Cruz de Tenerife. Se trata de una actividad que organiza el propio club en colaboración con el Servicio de Deportes del Cabildo de Tenerife.

Para participar, no es preciso estar en posesión de una ficha federativa de bola canaria, y se jugará por equipos mixtos formados por un mínimo de 4 jugadores/as y hasta un máximo de 13 equipos.

Por su parte, el bádminton cerrará su temporada máster el mismo sábado, a partir de las 9:30 horas, en la que será su tercera y última jornada en el Pabellón Municipal de La Esperanza, en el municipio de El Rosario. La organización técnica corre por cuenta de la Federación Canaria de Bádminton, que planificará un cuadrante de enfrentamientos en categorías individual y dobles, en las que los equipos pueden ser mixtos, en función de las inscripciones.

EL DOMINGO

El senderismo también pondrá fin a su temporada el domingo 9 de noviembre con la novena y última ruta de los VIII Juegos Máster, de casi 11 kilómetros y 4 horas de duración que lleva por título 'Nubes ardientes' y que nos propone un recorrido entre las Minas de San José y el Parador Nacional del Teide.

Se trata de un itinerario ideal para quienes quieran disfrutar de la geología, las vistas al Teide y la sensación de caminar en un paisaje que parece de otro planeta. Una experiencia imprescindible para conocer de cerca la fuerza volcánica que define Tenerife.

Ese mismo día, la segunda jornada de carrera de obstáculos nos llevará hasta el circuito OCR Mencey de Los Realejos. Una jornada de iniciación a la carrera de obstáculos diseñada para enseñar y familiarizar con los diferentes obstáculos a quienes nunca han practicado esta modalidad deportiva y quieran iniciarse en ella.

Los VIII Juegos Máster contemplan un total de 15 modalidades deportivas y hasta 40 jornadas que finalizarán este mes de noviembre. Todas las jornadas requieren de inscripción previa en la página web deportestenerife.es, en los enlaces respectivos de cada modalidad, para la reserva de plazas.