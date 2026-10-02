El vuelco de un camión en la TF-5, a la altura de Somosierra, deja dos heridos y retenciones al tráfico

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vuelco de un camión en la TF-5, a la altura de Somosierra, en Santa Cruz de Tenerife, ha dejado este viernes al menos dos personas heridas y ocasiona retenciones al tráfico en todos los carriles en sentido descendente.

Una vez dada la alerta al Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias, se han desplazado dos ambulancias del Servicio de Urgencias Canario, efectivos de los bomberos, de la Policía Local, Guardia Civil y operarios de Carreteras del Cabildo, según informa Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento.

El accidente, que implica a varios vehículos, deja por ahora dos heridos. Efectivos de Policía Local tratan de abrir un carril de desvío de la circulación para dar salida a los vehículos que permanecen parados en la TF-5.