El XIV Festival Internacional de Cine de Gáldar abre sus plataformas de inscripción para las secciones oficiales

XIV Festival Internacional de Cine de Gáldar - CEDIDO POR LA ORGANIZACIÓN

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El XIV Festival Internacional de Cine de Gáldar (Gran Canaria) se celebrará del 10 al 17 de octubre bajo el lema 'Cine y deporte: un diálogo épico' y ya ha abierto sus plataformas de inscripción para la participación en sus secciones oficiales de 2026.

Así lo ha informado la organización de la cita, que agrega que la cita se estrena este año como calificador de los Premios Fugaz, distinción que se une a la que ya ostentaba como preseleccionador de los Goya.

Al respecto, el primer teniente de alcalde y concejal de Cultura del Ayuntamiento de Gáldar, Julio Mateo Castillo, ha señalado que "ser calificador de los Premios Fugaz y preseleccionador de los Premios Goya es un importante hito que coloca al FIC Gáldar como referente dentro del circuito nacional de festivales de cine.

"Pero no sólo se trata de prestigio. Estas distinciones atraen a creadores y distribuidores, así como a nuevos talentos, consolidando a Gáldar como plataforma estratégica tanto para el descubrimiento y promoción de nuevos talentos como para el acercamiento del cine de calidad a nuestros ciudadanos", ha dicho

Por su parte, el director de programación del FIC Gáldar Ángel Hernández, ha señalado que "tanto en el terreno de juego como en la pantalla hay reglas, héroes, villanos, obstáculos y una promesa de redención. Películas como 'Rocky' de Sylvester Stallone o 'Raging Bull' de Martin Scorsese no sólo retratan combates físicos, sino batallas internas: la dignidad frente al fracaso, la identidad frente a la caída".

UNA ESTRUCTURA DRAMÁTICA CASI PERFECTA

Con todo, el FIC ha indicado el deporte ofrece al cine una estructura dramática casi perfecta, el entrenamiento, la derrota, la revancha y al mismo tiempo, una metáfora poderosa sobre la condición humana y, además, es escenario donde se proyectan sueños, miedos o contradicciones.

El cartel de este año, obra del artista Reinaldo Sosa, representa el objetivo de una cámara, convertido en una antorcha olímpica, símbolo no sólo de una tradición deportiva sino de la trasmisión de valores universales, cooperación, respeto y continuidad entre personas y culturas, de la misma manera que lo hace el cine.

Dirigido por la actriz galdense Ruth Armas y con el apoyo del Ayuntamiento, el Festival ofrecerá al público secciones oficiales de cortos y largometrajes, así como cortometrajes canarios y nacionales, talleres y encuentros con profesionales del sector audiovisual.

Todo ello, sin faltar el certamen de cortos 'Gáldar Rueda', una de las citas más esperadas que ya se ha convertido en todo un referente para los creadores emergentes.

Festhome y FilmFreeWay repiten como plataformas para la presentación de cortometrajes y largometrajes para las secciones oficiales. Los trabajos podrán presentarse hasta el próximo 15 de junio.