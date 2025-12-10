Zapata conoce las obras de los conos del Parque Natural de Los Volcanes, en Lanzarote, que busca restaurar lo dañado

Mariano H. Zapata en el Parque de Los Volcanes, en Lanzarote - CONSEJERÍA CANARIA DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA

ARRECIFE (LANZAROTE), 10 (EUROPA PRESS)

El consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano H. Zapata, y el consejero de Medio Ambiente del Cabildo de Lanzarote, Samuel Martín, han visitado las obras de restauración de los conos volcánicos del Parque Natural de Los Volcanes para conocer el avance de estos trabajos. El proyecto cuenta con un presupuesto de 968.727 euros de fondos Next Generation.

Al respecto, el consejero regional de Transición Ecológica, Mariano H. Zapata, destacó la "importancia" de la intervención, señalando que lo que se busca con estas actuaciones "es restaurar lo dañado para que la naturaleza de Lanzarote goce de buena salud y perdure en el tiempo con las mejores condiciones de conservación".

Zapata añadió que las actuaciones "marchan a buen ritmo" y que, si continúa la evolución actual, los trabajos estarán finalizados en el primer trimestre del 2026, según ha informado la Consejería canaria de Transición Ecológica en nota de prensa.

Por su parte, el consejero de Medio Ambiente del Cabildo de Lanzarote, Samuel Martín, expuso que la restauración de los conos volcánicos es una "intervención esencial" para garantizar la protección de uno de los espacios naturales "más valiosos de la isla".

Desde el Cabildo de Lanzarote, añadió, se trabaja "de manera coordinada" con el Gobierno de Canarias para asegurar que estas actuaciones se desarrollen con el "máximo rigor técnico y con pleno respeto a los valores geológicos y paisajísticos del Parque Natural de los Volcanes".

Respecto a las acciones prioritarias de estos trabajos, han explicado que se encuentra la limpieza y restauración de zonas degradadas, la eliminación de caminos y la instalación de barreras disuasorias que impiden el paso por zonas no autorizadas para ello, así como de cartelería informativa.

También se está llevando a cabo la corrección de perfiles modificados por la acción humana y el control de especies exóticas invasoras, restaurando los espacios con especies propias de la zona.

Las actuaciones se están desarrollando en una superficie total aproximada de 465 hectáreas y tienen por objeto la restauración de hábitats más vulnerables, así como de los que se encuentran en estado de conservación desfavorable o cuyos terrenos están parcialmente degradados.

Las zonas de actuación del proyecto incluyen la Caldera El Cuervo, el aparcamiento El Cuervo, la carretera LZ-56 y la Montaña Colorada.