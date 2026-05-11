La zona de Belén María, en Las Palmas de Gran Canaria, registrará este miércoles nuevos desvíos de circulación

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 11 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Infraestructura Viaria, ha informado de que a partir del miércoles, 13 de mayo, comenzarán a aplicarse nuevos desvíos y modificaciones en la circulación en el entorno de Belén María, en Las Palmas de Gran Canaria, con motivo del desarrollo de las obras del proyecto de soterramiento de la Avenida Marítima y mejora de los enlaces de Belén María-Torre Las Palmas. Fase I. Enlace Belén María.

Estas afecciones, según ha informado la Consejería regional de Obras Públicas en nota de prensa, forman parte de la fase de ejecución de los desvíos de servicios afectados que incluye actuaciones sobre redes de abastecimiento, saneamiento, telecomunicaciones y suministro eléctrico, haciendo necesario ampliar el ámbito de ocupación de las obras.

Al respecto, desde la consejería se garantiza que se mantendrán operativos dos carriles por sentido tanto en la GC-1, en ambos sentidos de circulación, como en la calle Doctor Juan Domínguez Pérez, principal acceso a la zona industrial de El Sebadal.

De todas maneras, de forma excepcional y temporal, apuntan que "podrá producirse la reducción a un único carril" por sentido en determinados momentos de la ejecución de los trabajos, si bien matiza que no se contemplan cierres totales de la circulación y se preservarán en todo momento los movimientos habituales del tráfico.

Las afecciones se concentrarán en la glorieta de Belén María, en el tramo de la GC-1 más próximo a la intersección, aproximadamente 500 metros en ambas calzadas, y en la calle Doctor Juan Domínguez Pérez.

Finalmente desde la Consejería de Obras Públicas se recomienda a los conductores planificar sus desplazamientos con antelación y prestar especial atención a la señalización provisional instalada en la zona de obras para "garantizar la seguridad y la fluidez" del tráfico durante el desarrollo de los trabajos.