Del 11 al 14 de septiembre Calahorra conmemora la Jornada Europea de la Cultura Judía

LOGROÑO 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El fin de semana que viene Calahorra, además de acoger la Feria de oportunidades Promostock, también celebrará la 26ª Jornada Europea de la Cultura Judía, promovida por la Asociación Europea para la Preservación del Patrimonio Judío (AEPJ).

Calahorra como ciudad integrante de la Red de Juderías de España- Caminos de Sefarad participa un año más en este evento internacional que se conmemora simultáneamente en 37 países para poner en valor el legado del pueblo judío en Europa.

Bajo el lema 'El pueblo del libro' el Ayuntamiento de Calahorra ha organizado actividades culturales, gastronómicas, educativas y turísticas que se desarrollarán entre el 11 y el 14 de septiembre en la ciudad. 'Queremos hacer visible el patrimonio hebreo que conserva Calahorra y dar a conocer y difundir la historia, las tradiciones y la cultura del pueblo judío', ha destacado la concejala de Cultura y Turismo, Reyes Zapata.

El programa de la Jornada Europea de la Cultura Judía en Calahorra empezará el jueves 11 de septiembre con la visita guiada al archivo del Ayuntamiento de Calahorra y la explicación del fondo documental a las 12,30 y a las 13,15 horas. Para inscribirse hay que llamar por teléfono al número de teléfono 941 10 50 61.

El viernes 12 de septiembre a las 12,00 horas se inaugurará la exposición 'Descubre Sefarad' en la Casa de los Curas. Una muestra de imágenes que captan el alma de las juderías de las diferentes ciudades que forman la Red de Juderías de España acompañadas de un breve texto explicativo. La exposición coorganizada por el Instituto Cervantes, la Red de Juderías de España-Caminos de Sefarad y Oficina de turismo de España en Polonia podrá visitarse hasta el 20 de octubre.

El horario de apertura de la Casa de los Curas es de lunes a viernes de 9,00 a 13,30 horas; de jueves a sábado de 18,00 a 20,00 horas; y domingos y festivos de 12,00 a 14,00 horas. Para el sábado 13 de septiembre se han programado 3 visitas guiadas. La primera, a la bodega Fernández de Arcaya en Los Arcos, que incluye también cata de vino kosher, aperitivo y los traslados.

Fuertes Gourmet con la colaboración del Ayuntamiento de Calahorra organiza este viaje, cuya inscripción será obligatoria en el número de teléfono 941 10 50 61. La salida será a las 10,00 horas desde el Ayuntamiento. A las 10,30 horas comenzará la visita gratuita y guiada por las voluntarias municipales a la zona histórica de Calahorra y el barrio judío desde el monumento 'La Moza' en el paseo del Mercadal y a las 11,45 horas empezará el recorrido por la Catedral de Santa María, el Museo Diocesano y la Sacristía.

El punto de encuentro será la puerta del claustro, el precio de la visita es de 8 euros y las entradas se pueden adquirir enviando un mail a la siguiente dirección: entradascatedralcalahorra@gmail.com. Esta información puede ampliarse llamando a los números de teléfono 941 13 00 98 / 941 48 58 25.

Por la tarde, a las 18,30 horas Lidia De Felipe impartirá un taller gratuito de escritura hebrea en el patio de la Escuela Municipal de Música y Artes escénicas 'Maestro Arroyo' y a las 19,30 horas el grupo de teatro calagurritano 'La Canilla' representará el rito de 'La boda judía' junto al grupo de música 'Malandanza' en el patio del Centro cultural 'Deán Palacios'. El aforo es limitado.

El sábado la celebración finalizará a las 20,30 horas con una degustación de dulces sefardíes elaborados por la pastelería Flor y Nata en el patio de la Escuela Municipal de Música y Artes escénicas 'Maestro Arroyo'. Se elaborarán 40 raciones y para saborearlas es indispensable inscribirse en el numero de teléfono 941 10 50 61.

El programa continuará el domingo 14 de septiembre a las 11,45 horas con una visita gratuita a la documentación sefardí del archivo de la iglesia de San Andrés y guiada por el párroco Javier Fernández Cascante. Las personas interesadas deben inscribirse en la Oficina de Turismo municipal. A las 12,45 horas el archivero de la Catedral Ángel Ortega realizará una visita guiada y gratuita al patrimonio documental sefardí de este templo calagurritano. El punto de partida del recorrido es el pórtico de la Catedral.