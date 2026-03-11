125 años de historia: El Centro Riojano de Madrid conmemora su aniversario

Un acto institucional lleno de emotividad celebra los 125 años del Centro Riojano en Madrid - CENTRO RIOJANO EN MADRID

El Centro Riojano de Madrid ha celebrado en la noche de este martes el acto institucional conmemorativo de su 125 aniversario, una cita muy especial para los riojanos y riojanas residentes en la capital y para todos los amigos de La Rioja que mantienen un vínculo con esta histórica institución.

El evento ha tenido lugar en la sede actual del Centro Riojano de Madrid, situada en la calle Serrano número 25, y ha estado conducido por el periodista de Radio María España, Isaac Palomares.

La jornada ha comenzado a las 19 horas con la inauguración de la placa conmemorativa del 125 aniversario, descubierta por el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, quien ha querido acompañar a la institución en esta fecha tan significativa.

Posteriormente, a las 19,30 horas, ha tenido lugar el discurso institucional del presidente del Centro Riojano de Madrid, José Antonio Rupérez Caño, en el que ha destacado la trayectoria histórica de la entidad, su papel como punto de encuentro de la comunidad riojana en Madrid y su compromiso con la difusión de la cultura, las tradiciones y la identidad de La Rioja.

Tras su intervención, se ha cedido la palabra a Gloria Martínez Manso, socia con una larga trayectoria dentro del Centro Riojano de Madrid, quien ha compartido unas palabras cargadas de emoción recordando la historia y el espíritu de la entidad y el papel que ha desempeñado en la vida de muchos riojanos residentes en Madrid.

A continuación, ha intervenido Pablo Lumbreras, joven riojano y estudiante de periodismo, quien ha ofrecido la visión de las nuevas generaciones sobre el valor de instituciones como el Centro Riojano de Madrid para mantener viva la identidad cultural y el vínculo con La Rioja.

Seguidamente, se ha proyectado un vídeo conmemorativo de los 125 años de historia del Centro Riojano de Madrid, que ha permitido recorrer algunos de los momentos más significativos de la trayectoria de la institución.

El acto institucional ha sido clausurado por Gonzalo Capellán, quien ha subrayado la importancia del Centro Riojano de Madrid como referente de la presencia riojana fuera de la comunidad autónoma y como puente cultural entre La Rioja y la capital de España.

Tras la clausura institucional, los asistentes han podido disfrutar de un concierto de la Coral Polifónica del Centro Riojano de Madrid, que ha puesto la nota musical a esta celebración tan señalada.

Para finalizar la jornada conmemorativa, se ha ofrecido a los asistentes un vino de Rioja acompañado de un picoteo, en un ambiente de encuentro y celebración que ha permitido compartir este aniversario con socios, autoridades y amigos de la entidad.

Con este acto, el Centro Riojano de Madrid celebra 125 años de historia, reafirmando su vocación de mantener vivos los lazos entre La Rioja y Madrid y de seguir siendo un espacio de convivencia, cultura y tradición para las generaciones presentes y futuras.