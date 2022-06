Hasta 15 MIR harán su formación como médicos de familia en La Rioja y Salud espera alcanzar los 22

LOGROÑO, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud, María Somalo, ha informado hoy de que quince Médicos Internos Residentes harán su formación en La Rioja como médicos de familias; aunque desde Salud se espera cubrir las 22 plazas ofertadas.

Somalo ha intervenido hoy en el pleno del Parlamento de La Rioja para responder al 'popular' Carlos Cuevas, quien ha puesto el acento en que no se van a cubrir siete plazas de MIR en Atención Primaria, cuando en toda España no se van a cubrir doscientas y "proporcionalmente" eso "serían dos plazas en La Rioja".

"Se jubilan más médicos que las plazas que se cubren, van a faltar más médicos, y qué está haciendo el gobierno; prácticamente nada", ha aseverado Cuevas.

Somalo ha incidido en que quince médicos han decido realizar su formación como médicos de Atención Primaria en La Rioja "por el momento", porque el proceso de elección, ha incidido "no está finalizado". Ha añadido: "22 plazas hemos convocado y 22 vamos a cubrir".

En este mismo sentido, la diputada de Ciudadanos, Pilar Rabasa se ha preguntado "de qué sirven infraestructuras y equipamiento si no tenemos profesionales".

También, "qué estamos haciendo tan mal para no ser capaces de atraer talento". Ha apuntado tanto a las condiciones laborales como a la organización y las retribuciones.

La consejera ha explicado que "hay dos acciones importante que ya se le podía haber ocurrido al anterior gobierno" y que se han tomado, y son, "aumentar el numero de las plazas" de médicos en formación y aumentar el cupo de extracomunitarios.

Con esta última medida, Somalo ha esperado que "queden cubiertas en todo el país" las vacantes, incluidas las 22 de La Rioja.

Con respecto a los médicos residentes que se quedan un vez finalizado el periodo de formación, ha informado de que 25 de 40 que han terminado en mayo se quedarán en La Rioja.

"La realidad es que los médicos residentes no quieren quedarse, al margen de la propaganda", le ha dicho Cuevas.

En el Centro de Alta Resolución de Procesos Asistenciales, CARPA, ha negado, a una pregunta de la diputada de IU, Henar Moreno, ha negado que haya "colapsos".

"No se sume usted al PP en la necesidad de alarma constante, un colapso es que no se hubiera atendido", al tiempo que ha dicho que hubo un "pico", el 22 de mayo, por rinitis, alergias y un calor no propio de estas épocas; "y se atendió a todas". "Ya nos gustaría proveer de más personal, hacemos y contratamos todo lo que podemos", ha afirmado.