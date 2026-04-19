150 nuevas empresas en La Rioja hasta marzo, un 32% más que el año pasado

Archivo - Vista general de una empresa - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

Entre enero y marzo de 2026 se han creado 149 empresas en La Rioja, un 32 por ciento por encima del mismo periodo del año anterior, mejor comportamiento que la subida del 28 por ciento general, según el Estudio sobre Demografía empresarial realizado por INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.), (compañía filial de Cesce), líder en el suministro de Información Comercial, Financiera, Sectorial y de Marketing.

Durante el mes de marzo el número de constituciones en la comunidad llega a 43, un 22 por ciento menos que el mismo mes en 2025, mientras que la media nacional se incrementa un 37 por ciento.

La inversión de capital realizada en La Rioja para iniciar estas compañías se dispara un 732 por ciento desde enero, hasta 31 millones de euros. En marzo se han desembolsado 2 millones en la comunidad, un aumento del 100 por ciento. Las cifras para el conjunto del país suben un 24 por ciento en lo que llevamos de año y un 51 por ciento en el mes.

Construcción y actividades inmobiliarias, con 44 constituciones, y Comercio, con 22, reúnen el mayor número de creaciones en lo que llevamos de año en La Rioja, seguidas por Hostelería, con 17.

En el acumulado, Madrid concentra el 22 por ciento de las constituciones del primer trimestre, 8.286. Tras ella, Cataluña, con 7.544, y Andalucía, con 6.457. Son también las que más incrementan las cifras en valor absoluto, suman 1.662, 1.997 y 1.507 respectivamente. Los descensos se limitan a Canarias (-27), Melilla (-12) y Ceuta (-7).

En marzo son las mismas autonomías las que más constituciones contabilizan, con 3.192 en Madrid, 2.819 en Cataluña, y 2.453 en Andalucía. Los mayores avances en valor absoluto este mes se registran en Madrid (+918), Cataluña (+898) y Andalucía (+751), mientras que el principal retroceso se da en Canarias (-92).

En los tres primeros meses, Madrid es la comunidad con mayor desembolso de capital, 436 millones de euros, un 64 por ciento más que en 2025. A continuación, Cataluña, con 327 millones de euros, un 13 por ciento más, y Andalucía, con 305 millones, que crece un 43 por ciento. En marzo, Madrid vuelve a encabezar la inversión, con 199 millones de euros, seguida por Andalucía (112 millones) y Cataluña (78 millones), aunque esta última registra el mayor descenso mensual, con 36 millones menos.

DATOS NACIONALES

En el primer trimestre se han creado 38.226 empresas en España, un avance del 28 por ciento respecto al mismo periodo el pasado año. Las 14.457 constituciones de marzo superan en un 14 por ciento a las de febrero y crecen un 37 por ciento en el interanual, siendo además la cifra más elevada desde 2007.

El capital invertido para poner en marcha estas sociedades alcanza en marzo los 608 millones de euros, un 10 por ciento más que en febrero y un 51 por ciento por encima del mismo mes de 2025. En el conjunto del primer trimestre, la inversión suma 1.788 millones de euros, con un ascenso del 24 por ciento en comparación con el año pasado. Las tres empresas constituidas en marzo con mayor inversión han sido Mawali Capital SL. (49 millones de euros), Tarsel Capital SL. (48 millones de euros) y Grupo Pastermur SL. (42 millones de euros), localizadas en Madrid las dos primeras y en Sevilla la tercera.

Para Nathalie Gianese, directora de Estudios de INFORMA D&B: "Marzo marca un hito al superar las 14.000 constituciones por primera vez desde 2007, impulsando un crecimiento del 28 por ciento en el primer trimestre".

Las compañías registradas en marzo han supuesto el nombramiento de 17.535 administradores, lo que pone de manifiesto la existencia de unos órganos de gobierno reducidos en nuestro país (siendo el régimen de Administrador único el más común). Solo el 23 por ciento de estos cargos están ocupados por mujeres.

En los sectores de Alta Tecnología en marzo se han creado 325 empresas, un 34 por ciento menos que hace un año, representando el 2,25 por ciento del total mensual. El capital invertido asciende a 3,3 millones de euros, equivalente al 0,54 por ciento del total del mes, con un descenso del 49 por ciento interanual. En el acumulado, las constituciones en alta tecnología suman 743, un recorte del 49 por ciento, y la inversión se queda en 6,2 millones de euros, un 78 por ciento menos.

Las nuevas empresas registradas desde enero se localizan principalmente en las actividades de: Construcción y actividades inmobiliarias, 9.620, Servicios empresariales, con 6.026, y Comercio, 5.970. Entre los tres reúnen el 57 por ciento del total, y solo el primero el 25 por ciento. El mayor aumento en valor absoluto en el acumulado se da en Construcción y actividades inmobiliarias (+2.187), seguido por Servicios empresariales (+1.237). Por el contrario, Energía es único sector que baja, recorta 140 constituciones.

En marzo, Construcción y actividades inmobiliarias lidera también las creaciones, con 3.692, un incremento del 35 por ciento respecto al mismo mes del año pasado, seguido por Comercio con 2.216, un 31 por ciento más.

En cuanto a la inversión, Intermediación financiera concentra la mayor cantidad de capital acumulado, 844 millones de euros, el 47 por ciento del total, y es además el sector que más impulsa el crecimiento desde enero, al sumar 351 millones más que en 2025. Construcción y actividades inmobiliarias es el segundo por volumen, con 466 millones, aunque registra el mayor descenso acumulado, resta 27 millones.

En marzo, Intermediación financiera es de nuevo la actividad que más contribuye al aumento del capital, añade 208 millones de euros para quedar en 315 millones, la cifra más elevada del mes. Servicios empresariales sufre el mayor recorte mensual, con 32 millones de euros menos.