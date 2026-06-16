Del 16 al 19 de junio se cortará al tráfico el tramo entre la avenida La Rioja y la calle Río Cidacos de Calahorra

Corte Calle Pilarte - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Desde el martes 16 de junio hasta el viernes 19 de junio se cortará el tráfico el tramo comprendido entre la avenida La Rioja y la calle Río Cidacos. El motivo de este corte es por la realización de la obra civil de adecuación del terreno y canalización de la zona para el posterior montaje de un baño público autolimpiable y accesible que se colocará en el parque del Cidacos.

Este mismo procedimiento se llevará a cabo en la avenida Valvanera posteriormente, ubicación en la que se instalará un segundo baño de las mismas características. Una vez que la obra civil esté finalizada se procederá a la colocación de estos dos aseos públicos. Ambas zonas de la ciudad, el parque del Cidacos y la avenida Valvanera, son muy transitadas por los ciudadanos que pasean por Calahorra.

Con esta iniciativa se pretende facilitar un servicio más para garantizar el bienestar de todos. La empresa encargada de ejecutar la obra civil es Construcciones y Canalizaciones de Navarra S.L. por un importe de 21.143,25 euros.

OTROS CORTES DE TRÁFICO

También la calle Pilarte entre los números 10 y 14 permanece cortada al tráfico rodado, debido al derrumbe de una viga de madera del forjado de un local, sito en el 12 de dicha calle. Este tramo se podrá transitar caminando. La viga del inmueble se encontraba en mal estado. Desde el exterior se veía una importante grieta en lo alto de la fachada del local.

El derrumbe se produjo hacia el interior del inmueble el pasado jueves 11 de junio. En ese local no vivía nadie, por lo que no hay que lamentar daños humanos.