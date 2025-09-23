El 17% de los fallecidos por accidente de tráfico en La Rioja en la última década era peatón

Archivo - En el 72% de los siniestros no había infracción por el peatón - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

Preocupa el 'peatón tecnológico', jóvenes de 18 a 25 años que utilizan el móvil y los auriculares mientras caminan

LOGROÑO, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diecisiete por ciento de los fallecidos por accidente de tráfico en La Rioja en la última década era peatón, según el estudio de la Fundación Línea Directa 'Caminar seguros. Accidentalidad y riesgos de los peatones en España (2014-2023)'.

En la última década, con cifras consolidadas a 30 días del accidente, se han contabilizado en toda España más de 124.000 siniestros con peatones implicados, en los que perdieron la vida cerca de 3.500 personas.

Esto representa uno de cada cinco fallecidos en accidente de tráfico (20,4 por ciento). La Rioja se sitúa tres puntos por debajo de la media nacional, con un diecisiete por ciento.

Además (siguendo con datos nacionales), unos 130.000 peatones resultaron heridos, de los cuales más de 17.000 requirieron hospitalización.

"Los datos, aunque contundentes, no deben instrumentalizarse para culpabilizar al peatón", ha señalado esta fundación, dado que en el 72 por ciento de los siniestros con un peatón implicado éste no había cometido ninguna infracción.

No obstante, "sí hay factores que pueden influir en la accidentalidad de este tipo de usuarios". Según el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, el 41 por ciento de los peatones fallecidos en accidente de tráfico habían consumido alcohol, drogas o psicofármacos, sustancias que, de facto, afectan a sus reflejos y su percepción.

Estas son algunas de las principales conclusiones del estudio 'Caminar seguros. Accidentalidad y riesgos de los peatones en España (2014-2023)', elaborado por Fundación Línea Directa en colaboración con Fesvial.

El informe, que analiza el total de accidentes de tráfico en España con peatones involucrados entre 2014 y 2023 a treinta días del siniestro, se completa con una encuesta realizada a 1.700 peatones mayores de deiciocho años, de toda la geografía española.

Con este informe, la Fundación Línea Directa busca sensibilizar a los conductores sobre el riesgo de los peatones, siempre con el objetivo de reducir las muertes en carretera.

En palabras de su Directora General, Mar Garre, "todos, en algún momento, somos peatones, el colectivo más numeroso en el ámbito de la seguridad vial y también el más vulnerable".

PREOCUPACIÓN POR EL PEATÓN TECNOLÓGICO

El estudio de la Fundación Línea Directa revela que los hombres sufren más del doble de letalidad que las mujeres. Por tipo de vía, los hombres son más atropellados en carretera y las mujeres, en ciudad.

La edad de los peatones atropellados se sitúa en torno a los 45 años, aunque los mayores de 65 presentan una tasa de letalidad que duplica la media general.

También cabe destaca que los atropellos suelen tener como protagonistas a los turismos (72 por ciento) y suceden con más frecuencia entre semana, durante el día y entre los meses de octubre y diciembre.

Preocupa, por otra parte, el 'peatón tecnológico', jóvenes de dieciocho a 25 años que utilizan el móvil y los auriculares mientras caminan por zonas universitarias o de ocio, lo que aumenta el riesgo de sufrir un accidente, ya que ambos dispositivos reducen la visión periférica y la capacidad de audición, retrasando el tiempo de reacción.

En cuanto al tipo de vía, el estudio concluye que el 86 por ciento de los siniestros se registran en zonas urbanas y el catorce por ciento en carreteras, "un dato sorprendente teniendo en cuenta que la circulación de personas está muy limitada en este último ámbito".

Además, la letalidad de los accidentes con peatones en este tipo de vías multiplica por ocho a los registrados en vías urbanas, debido a la velocidad. Con todo, los atropellos son el tipo de siniestro que causa más muertes en ciudad, con un 42 por ciento del total de fallecidos.

Las infracciones más habituales de los peatones son cruzar fuera del paso de peatones (dieciséis por ciento), caminar por la vía de forma antirreglamentaria (cinco por ciento) y no respetar los semáforos (cuatro por ciento).

En el caso de los conductores, las más frecuentes son saltarse el paso de peatones, los semáforos u otra señal de prioridad y circular con exceso de velocidad.

Respecto a las lesiones más habituales entre los peatones, hay que distinguir entre los impactos frontales, los frontolaterales y los laterales.

En el primer caso, las lesiones más habituales son las fracturas de cráneo, los daños cerebrales, las hemorragias internas y la conmoción cerebral.

En el caso de los impactos frontolaterales, destacan las fracturas en extremidades y desgarros musculares, y en los impactos laterales, las fracturas de tórax y pelvis.