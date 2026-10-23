La 18ª Conferencia Española Passivhaus pone el foco en la rehabilitación y la vivienda asequible - PASSIVHAUS

LOGROÑO, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La 18ª Conferencia Española Passivhaus (18CEPH) afronta este viernes su segunda jornada en Riojaforum poniendo el foco cómo trasladar la alta eficiencia energética a la rehabilitación de los edificios existentes y hacerlo de manera técnica y económicamente viable.

Tras una primera jornada marcada por el debate sobre vivienda, eficiencia y costes energéticos, las sesiones de esta mañana han profundizado en experiencias reales de rehabilitación, patrimonio, vivienda social y control de calidad en obra.

Uno de los mensajes compartidos ha sido que "rehabilitar bajo criterios Passivhaus y EnerPHit requiere mucho más que incorporar determinados materiales". Planificación, método, coordinación entre profesionales y control durante la ejecución resultan determinantes para conseguir las prestaciones previstas.

Los casos presentados han mostrado además que estas intervenciones son compatibles con la conservación de edificios tradicionales y patrimoniales, desde caseríos hasta inmuebles históricos, adaptando las soluciones a las características de cada construcción.

La 18ª Conferencia Passivhaus está organizada por la Plataforma Española Passivhaus y patrocinada por la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, el Ayuntamiento de Logroño y el clúster riojano de la construcción -ARIC-.

EFICIENCIA TAMBIÉN PARA LA VIVIENDA SOCIAL

La vivienda social ha vuelto a ocupar un lugar destacado. Luis Miguel Soler Carbó ha presentado diferentes 'palancas de diseño' para desarrollar vivienda social Passivhaus sin generar un sobrecoste significativo respecto a los mínimos del Código Técnico de la Edificación.

El planteamiento enlaza con uno de los principales mensajes de esta 18CEPH sobre las dificultades de acceso a la vivienda, y es que no basta con preguntarse cuánto cuesta construir o comprar una vivienda sino que es necesario tener en cuenta cuánto costará vivir en ella y mantener unas condiciones adecuadas de confort durante toda su vida útil.

DE LA VIVIENDA INDIVIDUAL A BARRIOS Y GRANDES PROMOCIONES

Por su parte, las ponencias internacionales celebradas ayer por la tarde permitieron comprobar la escala que está alcanzando Passivhaus en otros países europeos. Las experiencias de Suiza, Reino Unido e Irlanda mostraron su aplicación en la transformación de un ámbito industrial completo, en un complejo universitario de la Universidad de Oxford y en grandes promociones de vivienda colectiva.

Especialmente significativo fue el caso presentado en Dublín, con dos promociones que suman 1.056 viviendas. Según los datos expuestos durante la ponencia, la adaptación de estos proyectos al estándar ha permitido alcanzar reducciones de hasta un 47 por ciento en la demanda de calefacción y de 62 toneladas anuales de CO* por bloque.

Estos ejemplos muestran cómo los principios de alta eficiencia energética pueden trasladarse de edificios individuales a grandes promociones, equipamientos complejos e incluso actuaciones a escala de barrio.

INDUSTRIALIZACIÓN, CUBO DE HIELO Y ESCENARIO ENERGÉTICO

La programación continuará esta tarde abordando también la relación entre industrialización, Passivhaus y vivienda asequible, con experiencias como La Borda Nova, en Andorra la Vella, que combina vivienda pública de alquiler y soluciones semiindustrializadas.

La jornada recuperará además el Reto del Cubo de Hielo realizado en Logroño, una experiencia divulgativa que permitió comparar durante dos semanas el comportamiento de una construcción convencional y otra Passivhaus. Mientras la primera terminó derritiendo todo el hielo de su interior, la estructura Passivhaus conservó 279,8 kilos, mostrando de forma visual el efecto del aislamiento y de una envolvente eficiente.

El cierre contará con la ponencia magistral de Antonio Turiel, investigador científico del Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC), que ampliará el debate hacia el agotamiento de los recursos fósiles, los límites materiales de la transición energética y los retos que este escenario plantea para la sociedad y el sector de la edificación.

MAÑANA, PASSIVHAUS SOBRE EL TERRENO

La 18CEPH finalizará mañana sábado con visitas técnicas a cuatro edificios certificados de La Rioja, trasladando al terreno los contenidos abordados durante las dos jornadas celebradas en Riojaforum.

Los asistentes conocerán las oficinas de Victoria, en Arnedo; la sala de usos múltiples Aguas Mansas, en Agoncillo; la Biblioteca Pública de Villamediana de Iregua; y las oficinas de Nidec-Arisa, en Navarrete.

La Rioja cuenta actualmente con proyectos certificados Passivhaus que ocupan una superficie de 11.000 metros cuadrados, de los que 2.324 corresponden a rehabilitación. Todo ello supone un 2 por ciento de la superficie total certificada en España.