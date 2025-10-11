El 20 de octubre finaliza el plazo de la segunda convocatoria para solicitar lotes de leña de 'Los Agudos'

LOGROÑO 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ya está abierto el plazo para solicitar lotes de leña del monte de utilidad público 'Los Agudos'. El Ayuntamiento de Calahorra ha abierto una segunda convocatoria para la adjudicación de 9 lotes de leña, los que quedaron desiertos de los 43 que licitó el pasado mes de julio. El precio es de 5,18 euros cada uno.

Las solicitudes se pueden realizar hasta el 20 de octubre en la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) y en la página web municipal (www.calahorra.es) en el siguiente enlace: Solicitud lotes de leña - 2ª Convocatoria -.

La adjudicación de lotes se hace por orden de presentación de solicitudes, adjudicándose un lote por solicitud. Las solicitudes están disponibles en la OAC y también pueden descargarse de la página web del Ayuntamiento.

En el caso de que haya más lotes que solicitudes se procederá a adjudicar más de un lote a los solicitantes que así lo hayan indicado previamente. A los adjudicatarios se les comunicará la obtención del lote mediante correo electrónico si se dispone o por teléfono desde la OAC (con carácter excepcional si no tienen teléfono se notificará).

También a partir del 29 de octubre se expondrá en el tablón municipal en el que se hará constar las iniciales del adjudicatario, el número del lote adjudicado y la planimetría correspondiente a la distribución de los lotes.

El adjudicatario dispondrá de 10 días naturales, desde la fecha de la resolución para formalizar en la OAC y realizar el pago, cuyo justificante tendrá que presentar. La retirada de los lotes de leña podrá hacerse entre el 10 de noviembre de 2025 y el 1 de marzo de 2026 con coche, furgoneta o tractor.

Se realizará siempre en horario diurno, no estando permitida la misma en ausencia de luz natural. Si por incidencias climatológicas no pudiera retirarse en los días previstos el Ayuntamiento habilitará nuevas fechas.