LOGROÑO, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de Vox al Congreso por La Rioja, Jorge Cutillas, ha asegurado que el resultado surgido de las elecciones generales del este domingo es "una sorpresa", que, en todo caso, ha calificado como "nada halagüeña, han sido unas elecciones malas para España y por lo tanto malas para Vox", una formación, ha dicho, que ha sido "demonizada".

En una primera valoración tras conocer los resultados de los comicios en La Rioja, donde los cuatro diputados en liza se han repartido 2 a 2 entre PP y PSOE, dejando sin representación a Vox y a Sumar, Cutillas ha apuntado, con todo, que "las cosas están muy ajustadas", dependiendo también del voto CERA, el de los residentes en el exterior, "con PSOE y Sumar con 156 escaños y nosotros con PP 169, queda aún camino por recorrer".

Y respecto a su formación, Cutillas ha lamentado que "hemos sufrido la demonización que nos viene marcando, tanto de un lado como de otro, los periódicos o los medios que se pueden llamar afines también han jugado en nuestra contra, con encuestas falseadas o manipuladas, que estaban siempre a la baja, incluso entre 25, 27, 29 escaños, nos hemos quedado en 35, a muy pocos votos que se pueda alcanzar alguno más y bueno eso también nos ha perjudicado".

"El PP -ha añadido- ha jugado también a demonizarnos en cierta medida y eso pues ha pasado factura que en algunas provincias pequeñas de tres, cuatro escaños, se verá que ese voto útil ha sido como decimos siempre el más inútil de todos porque se verá que ese voto que ha ido al PP, hemos perdido un escaño y eso va a significar que 4, 5, 6 escaños hubieran ido al lado de la alternativa contra la izquierda, y se hubiera llegado a esa mayoría absoluta entre los dos".

Algo de lo que, a su juicio, "mucha culpa de esto la tiene el Partido Popular por jugar al compadreo con la izquierda". Aún así, ha destacado que Vox cuenta hora con una estructura "con Ángel Alda al frente, el partido ha mejorado mucho, ahora estamos en el Parlamento riojano, en el Ayuntamiento de Logroño" y ha citado otros, como Lardero, Haro, Villamediana, Calahorra o Autol.

"La implantación empieza a producirse, ahora nuestro trabajo es seguir creciendo. Sabíamos que el diputado era muy difícil, pensábamos que el PP iba a tirar un poco por encima de las autonómicas, el PSOE ha tirado más en lo que ha sido la sorpresa, que ha tirado más de lo que esperábamos, y nosotros, pues bueno nos hemos quedado con ese 10% aproximadamente y satisfechos", ha afirmado.

En sus palabras, "hemos hecho una campaña muy dura, hemos recorrido toda la Rioja, hemos recorrido, como decía, todos los sectores industriales de nuestra querida tierra y bueno, nos hemos quedado con cerca de 17.000 votos a 1.800, eso es todo lo que sacamos la otra vez, pero bueno, viendo los resultados nos podemos sentir satisfechos para, bueno, para que la estructura de La Rioja siga creciendo".

Sobre la situación de gobernabilidad que ha surgido de estas elecciones, Cutillas ha apuntado que "en principio suman más escaños Vox y PP con 169, si unimos a UPN que supuestamente estaría en este proyecto de alternativa, estaríamos a 5 de la absoluta, igual algún escaño más puede salir por ahí, y ellos suman 132 y 31, 153, a 16 nuestros".

"Pero -ha concluido- ya lo ha dicho declaraciones Rufián, que no se lo van a dejar tan fácil. Ellos van a apostar por la independencia, ya lo ha dicho, que todos los independentistas se van a unir. Yo creo que es complicada la situación, esta vez no van a engañar los independentistas, o hay referéndum o no va a haber Gobierno. No me extrañaría que en unos meses vuelva a haber elecciones".