Gamarra afirma que, con PP, independentistas y minorías "no tendrán llave de Gobierno" y Bildu "no pintará nada"

LOGROÑO, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP y candidata 'popular' al Congreso por La Rioja, Cuca Gamarra, ha asegurado este viernes en Logroño que, si su formación gana las elecciones del 23J y Alberto Núñez Feijóo es presidente, "los independentistas no tendrán la llave del Gobierno de España", el voto de Bildu "no servirá de nada", y "las minorías no impondrán a las mayorías como debe de ser nuestra forma de convivir".

Gamarra ha iniciado este primer día de campaña electoral en Logroño, con un desayuno con los medios de comunicación, en el que ha perfilado las principales líneas del programa del PP para las elecciones generales, que "contiene 365 medidas que suponen el contrato de Alberto Núñez Feijóo con todos los españoles y todos los riojanos".

Un contrato, ha añadido, tanto en el fondo como en la forma, y que implica "devolverle a la política algunos de los valores que se han perdido con el sanchismo, fundamentalmente, el valor de la palabra", con esas medidas que "están para ser cumplidas" y que tienen como ejes "la reconstrucción económica, social e institucional".

Todo ello "nos permitirá abrir un nuevo tiempo a partir del 24 de julio si los ciudadanos mayoritariamente lo quieren". Una "nueva forma de hacer política" inspirada "en tres principios básicos: el primero, el compromiso claro de que la gobernabilidad no puede descansar en el independentismo y, por tanto, con Alberto Muñez Fijó, los independentistas no tendrán la llave de la gobernabilidad en nuestro país".

En segundo término, "que el voto de Bildu no servirá para nada en nuestro país", algo que "ya se ha ido poniendo de manifiesto en que hoy Bildu no esté en las instituciones en las que dependía del voto del PP que pudiera estar fuera o que los independentistas no estén al frente también de las instituciones cuando el PP ha tenido la capacidad de frenarlo", que ha ejemplificado en los casos de los Ayuntamientos de Vitoria o Barcelona o en las Juntas Generales de Guipúzcoa.

Y, como tercer principio, Gamarra ha señalado "que la mayoría no se puede dejar secuestrar por la minoría, porque estos cinco años de Pedro Sánchez, si por algo se han caracterizado, es porque las minorías nos han impuesto a la mayoría como teníamos que pensar, un día a día en base a la aritmética parlamentaria que garantizaba Pedro Sánchez permanecer en el poder".

"ACUERDOS Y CONSENSOS".

A ello, además, ha sumado "el espíritu de romper la política de bloques y de bloqueos y de buscar la unidad de los acuerdos y de los consensos como la clave del funcionamiento de un país". Acuerdos que se reseñan en los seis ejes del programa electoral del PP: crecer de forma sostenible; cuidar y proteger a todos los españoles; regenerar las instituciones; el servicio público; y liderar e influir.

Respecto al programa económico, Gamarra ha asegurado que, en los primeros 100 días de Gobierno, el PP adoptará "medidas para corregir los efectos de la inflación en el IRPF"; para corregir "la subida de los precios de la cesta de la compra", se hará una reducción temporal del IVA de carnes, pescados y conservas; la tarifa O para autónomos; o que, "para reducir la burocracia", por cada ley que se apruebe "se eliminarán tres".

Atención especial ha dedicado en este capítulo a la agricultura y la ganadería, "un sector primario fundamental para La Rioja", al que ha llamado a "devolver el prestigio que le ha quitado Sánchez". Restablecer la protección al lobo previa a 2021; la defensa de la unidad de la DOCa Rioja; o la revisión de la PAC están entre sus medidas, además de "un Pacto Nacional del Agua, eje fundamental de futuro, en el que hay que buscar consensos y abandonar los bloques".

En lo relativo a políticas sociales, ha hecho hincapié en la sanidad, con un Plan de Choque para la Atención Primaria, dotándola de más plazas de medicina familiar, contando con la mejora de la jubilación activa o creando las especialidades de Urgencias y Emergencias. Medidas, además, que incidirán en la reduccón de las listas de espera, "algo en lo que Sánchez no cuenta con credibilidad para prometer nada".

Sobre conciliación y educación, Gamarra ha hablado de la educación gratuita y universal de 0 a 3 años; la libre elección de centro y de tipo de educación; y una Ebau "común para toda España, que garantice la igualdad".

En la regeneración institucional, la dirigente 'popular' ha abogado por "recuperar la fortaleza del Estado de Derecho", y, recordando el caso Puigdemont, ha incidido en la recuperación "en los primeros cien días" del delito de sedición, tipificar el de referéndum ilegal o recuperar "a como estaba antes de Sánchez" el de malversación para los delitos de corrupción.

Ha señalado también el compromiso para actualizar las retribuciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; y, en el caso de los profesionales de la Justicia, "hacer una oferta potente", con 1.000 nuevas plazas de jueces y fiscales en la próxima Legislatura. Todo, para "una administración flexible, dinámica y eficaz, terminando con las listas de espera y, sobre todo, con las citas previas que hacen que sea imposible acceder a los servicios de la administración".

Para finalizar, se ha referido al eje de 'liderar e influir', "y hacerlo a través de nuestra lengua, del español, una lengua común que hablamos más de 500 millones de ciudadanos del mundo y que tiene origen está en esta tierra, en La Rioja".

"Un programa electoral -ha resumido Gamarra para concluir- que tiene cinco ejes pero que sobre esos cinco ejes hay compromisos importantes a la hora de entender una forma distinta de hacer política y que es el compromiso de que la gobernabilidad no descanse sobre los independentistas, que el voto de Bildu no valga nada en este país y que las minorías no impongan a las mayorías como debe de ser nuestra forma de convivir".