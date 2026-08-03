Hasta 2.451 agricultores riojanos recibirán la ayuda por la compra de fertilizantes con un total de 4,6 millones

Archivo - Las ayudas pretenden ayudar a los agricultores a hacer frente a la subida de los fertilizantes - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Hasta 2.451 agricultores riojanos recibirán un total de 4,6 millones de euros pertenecientes a la ayuda para paliar el incremento del coste de los fertilizantes por el conflicto en Oriente Medio.

Tal y como ha trasladado la Delegación del Gobierno, se trata de agricultores que aparecían en la primera lista de beneficiarios publicada el pasado 6 de julio y que han manifestado su aceptación expresa en el plazo de los veinte días dispuesto.

Se prevé que los ingresos en las cuentas de los beneficiarios se realicen en la primera semana de septiembre. Las cuantías de las ayudas son de 92,5 euros por hectárea para los cultivos de regadío y 38,33 para los de secano.

De los 4,6 millones que llegarán a La Rioja, corresponden a 58.527,58 hectáreas de superficie de secano y 25.655,32 de regadío (un total de 84.182,90).

En estos momentos hay en toda España otros 9.362 beneficiarios pendientes de resolver alguna duda o trámite burocrático para poder percibir la ayuda.

De la lista publicada el 6 de julio, 1.290 agricultores de toda España han comunicado su renuncia a la ayuda Está prevista la publicación de nuevos listados de beneficiarios en las próximas semanas.

PLAN INTEGRAL DE RESPUESTA A LA CRISIS

La ayuda para la compra de fertilizantes es una de las medidas incluidas en el Plan Integral de Respuesta a la Crisis de Oriente Medio aprobado por el Gobierno el pasado 20 de marzo mediante el Real Decreto-ley 7/2026, con un presupuesto inicial de 500 millones de euros.

En el segundo Real Decreto-ley 18/2026, de medidas de apoyo aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 29 de junio, se amplió esta cantidad en 165 millones de euros, hasta un total de 665 millones.

En dicho Consejo de Ministros se incrementaron las cuantías de la ayuda para hacer frente al encarecimiento de los fertilizantes hasta 92,5 euros por hectárea para los cultivos de regadío y hasta 38,33 para los de secano.

Los fertilizantes son una de las materias primas que más se han encarecido a causa del conflicto bélico, por lo que esta medida busca paliar el impacto de dicho incremento en las explotaciones agrarias.

El objetivo, ha explicado el Ministerio, es que los agricultores "puedan aplicar unos niveles adecuados de fertilización, que son imprescindibles para mantener el volumen de la producción agrícola, sin que ello les suponga un elevado sobrecoste y no repercuta en un encarecimiento de los alimentos".

Con los dos paquetes de medidas de apoyo puestos en marcha por el Gobierno para hacer frente a las consecuencias del conflicto en Oriente Medio, las ayudas específicas para los sectores agrario y pesquero suman un presupuesto total de 1.107 millones de euros.