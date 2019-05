Andreu pide el voto para "liderar un cambio" en La Rioja con un PSOE que ofrece "honestidad, frente a corrupción"

Actualizado 15/05/2019 20:20:31 CET

La candidata del PSOE al Gobierno regional, Concha Andreu, ha reclamado el voto para "liderar el único cambio posible" en La Rioja, a través de un partido, el socialista, que ofrece "honestidad, frente a la corrupción".

La cabeza de lista al Parlamento autonómico ha intervenido en un acto electoral del PSOE, junto al candidato al Ayuntamiento de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, y que ha cerrado el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que se ha desarrollado en el frontón del Revellín en Logroño.

Al inicio de su intervención ha tenido un recuerdo emocionado hacia Alfredo Pérez Rubalcaba, fallecido el pasado viernes. Ha destacado que el otro día se acercó una delegación riojana a la capilla ardiente, donde su viuda, Pilar Goya, les señaló que éste "quería mucho a La Rioja, y sobre todo a la Universidad de La Rioja, su niña bonita". De hecho, fue el propio Rubalcaba, siendo presidente del Gobierno, el socialista José Ignacio Pérez, firmó la creación del centro universitario".

En su discurso, Andreu ha recordado que "hace un mes estuvimos convencidos de que ganaríamos las elecciones, y a pesar de que algunos no se lo creían, las ganamos". Por ello, ha reclamado que la gente "vote en masa, porque así gana el PSOE".

En este punto, ha pedido que los ciudadanos recojan "el espíritu de necesidad de cambio que se respira en esta Comunidad, y lo transforméis en votos".

Andreu ha recordado, en su intervención, la "idea de la democracia que tiene la derecha", ya que los dirigentes 'populares' señalaron que "si los riojanos se abstienen más, el resultado será mejor para nosotros que el que tuvimos el 28 de abril, porque fue mucha gente a votar". "No les demos ese gusto, vamos todos y todas a votar el próximo 26 de mayo, porque quiero liderar un gobierno que vendrá del único cambio posible, el del PSOE", ha destacado, entre aplausos.

HISTORIA "SIN MÁCULA"

En otro momento de su intervención, la cabeza de lista al Parlamento ha recordado que Mariano Rajoy "se fue por la Gürtel y el PP riojano estaba en sus papeles", por lo que ha reclamado "acabar con el fraude y con el clientelismo en el reparto de ayudas económicas o de autorizaciones administrativas de viñedo".

Ha destacado que en 40 años en las instituciones, el PSOE riojano "hemos sido lo suficientemente honestos, para poder decir que tenemos una historia sin mácula".

A continuación, ha versado alguno de los objetivos socialistas que para la siguiente legislatura que pasan por "potenciar los servicios públicos, primero recuperando lo perdido y después reforzándolos para afrontar el futuro".

Ha recordado que el PSOE "siempre hemos defendido la necesidad de que los servicios públicos, como la sanidad o la educación o como la dependencia estén bien gestionados y sirvan para atender a las riojanas y riojanos, para que una vez atendido lo primario con nuestros propios impuestos, todo el mundo pueda tener las mismas oportunidades de desarrollar su vida en La Rioja".

Por eso, ha destacado que "nuestra primera medida será la de recuperar tantos pasos perdidos en nuestro bienestar social".

También se ha comprometido a "plantar cara a nuestro declive económico y generar empleo", ya que "los 24 años de gobierno de derechas en La Rioja, nos ha llevado a ser la Comunidad Autónoma que menos ha crecido durante 3 años consecutivos".

"Todos saben de nuestra insistencia para contar con un Plan de choque que suponga la creación de empleo y un plan de localización industrial preferente, que suponga encontrar la senda del crecimiento económico", ha reseñado. Además, ha reclamado que se aplique el artículo 46 del Estatuto de Autonomía, ya que "muchas empresas se fueron de la región, una vez que desarrollaron las vacaciones fiscales".

Andreu, finalmente, ha lamentado que el Gobierno de La Rioja "no se ha creído nunca la riqueza y potencialidad de esta tierra, de que La Rioja no cuenta para el gobierno central, pero eso ya es pasado" porque "gracias a Pedro Sánchez, al Gobierno socialista, La Rioja cuenta, y cuenta de verdad no de palabrería".

JUSTICIA SOCIAL Y CONCORDIA

Ha abierto el acto Hermoso de Mendoza, que también ha tenido un recuerdo para Alfredo Pérez Rubalcaba, levantado a los presentes de sus asientes que han roto en aplausos. A continuación, ha señalado que el pasado 28 de abril, "la concordia, la justicia social, la limpieza democrática vencieron al insulto y al extremismo".

Un hecho que espera "vuelva a producirse" el próximo 26 de mayo, en el que "tiene que llega el cambio a La Rioja y a Logroño", sobre todo, porque en el caso de la capital riojana, los últimos 8 años "han sido de cosas a medio hacer, de atonía, de pereza, de falta de ganas", algo que, ha asegurado, va a transformarse a partir de la próxima legislatura.

En este punto, Hermoso de Mendoza ha apuntado que Logroño "necesita crecer, crear y cuidar", puesto que "es necesario crecer en población y también apoyar a los que crean y construyen industria", además de "impulsar algunos sectores" tales como de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), el de la economía verde o el de las industrias creativas.

Finalmente, el candidato al Ayuntamiento ha abogado por "crear oportunidades", gobernando "para todos, con concordia", apoyando a los trabajadores, que "se levantan a las 5 de la mañana", pero también a las mujeres que, trabajan "de forma mayoritaria en ayuda a domicilio, y lo hacen en condiciones muy precarias".