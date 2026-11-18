El cabeza de lista de VOX al Congreso por La Rioja, Ángel Alda. - VOX LA RIOJA

LOGROÑO, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de VOX al Congreso por La Rioja, Ángel Alda, ha recorrido esta mañana el centro de Logroño explicando a los ciudadanos en qué consiste la prioridad nacional, defendiendo que "los españoles deben ir primero" en vivienda pública, guarderías, bonos de comedor y transporte, ayudas y servicios sociales.

Porque, en sus palabras, "la realidad es que muchos riojanos piensan que no es justo que el que acaba de llegar, pase por delante de quien lleva toda la vida pagando impuestos, como está sucediendo en España desde que gobiernan Pedro Sánchez y los socialistas".

Ángel Alda ha destacado que "los recursos públicos son limitados y deben gestionarse con responsabilidad, transparencia y criterios claros de acceso", prometiendo que con VOX el ingreso mínimo vital se destinará exclusivamente a los españoles con menos recursos, o que se suprimirán las ayudas a los inmigrantes ilegales.

"Ni uno más", ha dicho. "El Gobierno de Pedro Sánchez ha tramitado casi 6.500 solicitudes de regularización en La Rioja. Con VOX se van a acabar las regularizaciones masivas".

El candidato de VOX ha razonado que "con 75.000 riojanos en riesgo de pobreza y exclusión social o con dos de cada cinco riojanos con dificultades para llegar a fin de mes, no es posible que los extranjeros que no contribuyen vivan de subsidios públicos que no llegan a los españoles".

En concreto, uno de cada tres hogares riojanos que recibe el ingreso mínimo vital tiene un titular extranjero (casi el 34%, el porcentaje más alto de toda España) y, en estas circunstancias, "lo lógico es decir que las españoles primero".