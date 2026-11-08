29N.- Galiana (PP) ve las elecciones como "las más importantes en 50 años" y aboga por el tercer escaño en La Rioja

Alberto Galiana, número 2 del PP al Congreso por La Rioja, en su intervención - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El número 2 de la lista del PP al Congreso por La Rioja, Alberto Galiana, ha considerado este domingo que las elecciones generales del 29 de noviembre "son las más importantes en 50 años" en España, y ha abogado porque, en este marco, se consiga el tercer escaño 'popular' en la comunidad.

Así lo ha dicho en su intervención en un acto de precampaña que el Partido Popular ha celebrado esta mañana en Logroño, contando con la presencia del secretario general del partido, Miguel Tellado, y con la cabeza de lista a la Cámara Alta en la región, Cuca Gamarra.

En su discurso, Galiana ha destacado "la fuerza, la potencia, las ganas del PP de La Rioja por contribuir a esa corriente de cambio que está liderando Alberto Núñez Feijóo, y que va a regenerar el país", ante la que ha manifestado ser una "época de profunda preocupación sobre la supervivencia del país".

Un marco en el que "los candidatos tenemos doble responsabilidad: no solo para que Alberto Núñez Feijóo sea presidenre, sino para una regeneración moral del país". "No nos podemos permitir defraudar. En 50 años no ha habido unas elecciones tan importantes en el país", ha sentenciado.

En sus palabras, está "en cuestión, en peligro, los valores de los padres de la Constitución, están en peligro", señalando que "muchos se están dedicando a levantar muros infranqueables, a decir que a la oposición hay que destuirla, y a afirmar que la convivencia es una quimera".

Frente a ello, el candidato ha asegurado que "se puede recuperar y hay que recuperar el espíritu de la Constitución, somos el único partido que tiene la integridad y la fortaleza para hacerlo", una tarea para la que ha solicitado la ayuda de todos los cargos 'populares', especialmente de los alcaldes, "sobre todo, de los ciudadanos".

"Estamos en una deriva suicida. El PSOE ha estado parasitando los pilares de nuestra convivencia, para servir solo a quien está en Moncloa, y eso es una perversión que tiene que terminar. Ha habido corrupción por doquier pero la mayor corrupción es la moral, la quiebra de la confianza y de las instituciones, ese es el legado más dañiño de sanchez: en vez de servir a españa, servirse de españa", ha apuntado.

Con todo, ha señalado que "la nación no está muerta, estaba dormida, y millones de personas van a decir 'no' a Pedro Sánchez, pero van a decir 'sí' al futuro, al PP y a España". Por eso, frente a lo que ocurrió en 2023 "tenemos ahora el mismo reto, que es conseguir el tercer diputado", por lo que ha defendido que "el único voto útil si queremos que La Rioja cuente es al PP".

Y, en España, ha animado a dar la confianza a Núñez Feijóo, "que ha firmado un contrato con los españoles, con 12 puntos, porque es la hora de la recuperación de España". Ha llamado a "terminar con infantilización de la política" y a decidir entre "dos modelos, el de Sánchez, que nos lleva al suicidio como país, y el de la esperanza y la reconstrucción, que es el del Alberto Núñez Feijóo y el del PP".

Por su parte, también ha intervenido en el acto el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, quien ha defendidi la figura de Feijóo como la de "un presidente que gestione, que nos una y nos represente a todos los españoles, vengamos de donde vengamos". Tras alabar y agradecer "a la buena gente" que se presenta por el partido en la comunidad, ha afirmado que "os necesitamos, porque estas elecciones no van solo de siglas, van de algo mas, de que el día está en juego España, La Rioja y Logroño".

"Esto -ha añadido- va de que por fin haya alguien que se preocupe de que pasemos pagina de lo que hemos sufrido en materia de comunicaciones. Va de confianza, de decencia, de libertad, de reconstruir la principal obra que hemos hecho los españoles que es la convivencia. Esto va de España o Sánchez, de trincheras o de todos, de unir o desunir, de gestión o desvergüenza, de la verdad o los engaños".

Y, por todo allo, tras asegurar que "en Logroño hemos hecho lo que nos toca", ha apelado para finalizar a que "tenemos que devolver la normalidad a este país, asegurarnos de que España funcione, y eso solo tiene un camino, que el PP, debemos emplearnos a fondo como partido para afianzar la principal obra política de este país, que es la convivencia".