Archivo - La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, atiende a los medios de comunicación - Gabriela Sardá Núñez - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata número uno al Congreso de los Diputados por el PP de La Rioja, Cuca Gamarra, ha asegurado, a tenor de la entrevista, en 'El Mundo', del expresidente de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont', que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, "fue capaz de traicionar a los españoles por su ambición para mantenerse en el poder sin límites".

Ha sido en la comparecencia de prensa que ha ofrecido la cabeza de lista a la Cámara Baja, donde ha abordado la situación de seguridad en La Rioja. No obstante, ha iniciado su intervención señalando que "la entrevista se confirma lo que durante los últimos tres años y medio todos los españoles sabíamos perfectamente".

Ha insistido en que Pedro Sánchez "ha traicionado a los españoles por

su ambición desmedida, por mantenerse en el poder sin ningún tipo de límites y sin ningún tipo de moral a la hora de llegar a cabo acuerdos, que le permitieran a él seguir en el poder a cualquier precio". "Pero evidentemente en democracia no valen las cosas a cualquier precio", ha añadido.

En la entrevista Puigdemont afirma que "aprovechó la ambición desmedida de Sánchez para derrotar a España". Ante ello, la también vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP ha afirmado que "los independentistas han vencido al sanchismo, ya que nunca soñaron poder llegar tan lejos, ni tan rápido teniendo como socio a un presidente del gobierno, pero esto es lo que significa el sanchismo".

Por ello, Gamarra "esto es lo que sometemos a las urnas el próximo 29 de noviembre, y por ello es más necesaria que nunca la regeneración democrática en un país que queremos que recupere los valores y que recupere las líneas éticas y políticas de lo que se puede y lo que no se puede hacer en política".

"Evidentemente hay precios que no se pueden pagar por permanecer en el poder", ha añadido, para recordar que esto Sánchez "no lo ha hecho solo, sino que ha sido con la colaboración de todos y cada uno de los diputados y senadores socialistas que han formado parte del Congreso y del Senado en esta legislatura que concluye, y que por tanto tienen también que asumir responsabilidades".

Ha apuntado que "esa Ley de Amnistía fue apoyada en el Congreso y en el Senado a cambio de los siete votos de investidura que Pedro Sánchez necesitaba; y ahí está la clave del engaño, porque tuvo la colaboración de los diputados y senadores riojanos que recibieron la confianza de los ciudadanos en 2023".

De hecho, Gamarra ha indicado que "en las listas del Partido Socialista se presentan exactamente las mismas tres personas que ratificaron en el Congreso y en el Senado la ley de amnistía que Pedro Sánchez había pactado a cambio de permanecer en el poder; y lo hicieron sin ningún tipo de complejos, y no por fidelidad a los riojanos, sino por fidelidad y sumisión al sanchismo".

El 29 de noviembre "se vota en clave de decencia o de impunidad de quienes entregaron a Puigdemont a cambio de los sillones", porque la cuestión "no va de siglas, sino del respecto a unas reglas mínimas de convivencia a la hora de poder establecer el día a día de un país".

"El Estado se respeta, con el Estado no se negocia, no se puede convertir a los españoles y a los riojanos en moneda de cambio con tal de tú permanecer en el poder y ahí seguir defendiéndote y blindándote", ha añadido Gamarra.

Por este motivo, ha afirmado que "no solo hay que pedir explicaciones, sino que es el momento de la verdad y de saldar cuentas con aquellos que hace cuatro años engañaron a los riojanos y al resto de los españoles diciendo que no habría amnistía, y la hubo".

Gamarra ha asegurado que el voto al Partido Socialista "sirvió para indultar a Puigdemont, y hoy está confirmado, lo sabemos todos que era la moneda de cambio para que Pedro Sánchez siguiera en el poder". Por ello, "les pido a los que dieron un voto en blanco para que hicieran eso que no se lo vuelvan a dar y voten al PP para que podamos reconducir esta situación en la que han metido a nuestro país".

DEBATE ELECTORAL

Por otra parte, la cabeza de lista al Congreso ha sido preguntada si la baza de las afirmaciones de Puigdemont iban a ser utilizadas por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el debate, cara a cara, que va a tener lugar esta noche con Pedro Sánchez.

Gamarra ha apuntado que "evidentemente, la realidad está ahí y esto no solo son las palabras de hoy; es una realidad que durante estos ocho años hemos venido denunciando y, fundamentalmente, durante los últimos cuatro años".

"Desde el principio hemos dicho muy claro que no se trataba de convivencia, se trataba de conveniencia; que la Ley de amnistía era a cambio de los siete votos que necesitaba Pedro Sánchez para estar en la Moncloa, ni más ni menos".

Por ello, ha señalado que es un momento que en "la política española que queremos que pase al pasado y empezar una reconstrucción desde el punto de vista ético y moral".

Sobre el debate, ha indicado que "va a ser muy interesante donde los españoles van a poder contrastar a un político honesto y como es Alberto Núñez Feijóo; un político con rigor, con experiencia, con capacidad para poder afrontar el futuro de lo que necesita nuestro país frente a un presidente del Gobierno que tras ocho años ha demostrado que a su país lo valora poco y que lo ha dejado al final en una situación que es insostenible".

Por ello, "desde la honestidad, desde el rigor y desde la experiencia, es el momento del cambio necesario y estoy convencida de que los españoles hoy se van a quedar tranquilos viendo que ese cambio puede estar y va a estar en buenas manos.