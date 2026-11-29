Elisa Garrido, cabeza de lista al Congreso por el PSOE de La Rioja, ejerce su derecho a voto. - PSOE LA RIOJA

LOGROÑO, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del PSOE al Congreso por La Rioja, Elisa Garrido, ha mostrado este domingo su esperanza en que, tras la celebración de la jornada electoral, "sea cuál sea el resultado, todo el mundo sea capaz de aceptarlo y asumirlo con naturalidad y deportividad".

Garrido ha ejercido su derecho a voto a las 9,30 horas de esta mañana, en el colegio electoral ubicado en la Biblioteca Municipal de Calahorra.

Tras depositar sus votos en las urnas correspondientes, la candidata se ha dirigido a los medios de comunicación, señalando que "hoy comenzamos la jornada electoral, como siempre, con normalidad en nuestro país".

Y ha querido comenzar expresando su agradecimiento "a todo el trabajo de todas aquellas personas que forman parte del dispositivo de votación, especialmente a los miembros de las mesas electorales, que van a dedicar todo su día a permitir que el resto disfrutemos de lo que es la democracia en nuestro país".

"Así que -ha añadido-, en primer lugar, mi agradecimiento a todas esas personas, a Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, representantes de la Administración local, provincial y nacional, que están hoy volcados en estas elecciones".

En sus palabras, "para nosotros hoy es un día de mucha ilusión, nos hemos levantado con un 'amanecer rojo' y estamos convencidos de que también esta noche lo que va a haber es un 'atardecer rojo' en el que vamos a recontar muchos votos socialistas y vamos a poder revalidar el Gobierno, que es nuestro principal objetivo".

En cualquier caso, ha apuntado, "lo que nos parece siempre muy importante en una jornada electoral como ésta es que, sea cual sea el resultado, que todo el mundo sea capaz de aceptarlo, asumirlo con naturalidad, con deportividad y respetando lo que es la democracia de nuestro país".

Ha lamentado que "por desgracia, en los últimos tiempos parece que esto está un poco dejado de lado, el respetar el resultado de las urnas, pero yo creo y espero que este domingo no haya ningún problema con eso, ni con los recuentos, ni con la legitimidad del resultado, porque el escrutinio en España es absolutamente limpio, no hay ningún problema, todo el mundo que ha participado en una jornada electoral lo sabe perfectamente".

"Así que sobre todo yo espero que se respete el resultado de las urnas", ha concluido la candidata número 1 a la Cámara Baja de los socialistas por La Rioja.