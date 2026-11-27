LOGROÑO, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

RUGE La Rioja, la organización juvenil de UGT, y Juventudes Socialistas de La Rioja (JSR) han hecho este viernes un llamamiento a la juventud riojana y, "especialmente, a las mujeres jóvenes", para que "se movilicen y participen activamente en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre".

Ambas organizaciones consideran que "estos comicios son una oportunidad decisiva para frenar el avance de la extrema derecha, defender los derechos conquistados en esta década y evitar que los discursos de odio, la LGTBIfobia, la intolerancia y el retroceso social ganen espacio".

"No estamos -dicen- ante unas elecciones más, está en juego el modelo de sociedad que queremos construir y la extrema derecha representa una amenaza para los derechos laborales, la igualdad, la diversidad, los servicios públicos y las oportunidades de futuro de la juventud trabajadora riojana".

Las personas jóvenes "necesitan empleos estables y salarios dignos para poder construir un proyecto de vida". Por eso, "es imprescindible defender la reforma laboral y seguir avanzando en la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), medidas fundamentales para combatir la precariedad que afecta especialmente a la juventud y a las mujeres de nuestro país y también de nuestra comunidad autónoma".

En este sentido, RUGE y JSR valoran "positivamente los avances en materia de derechos laborales, salariales y de conciliación, como la mejora del SMI, los nuevos permisos por duelo y la ampliación del permiso por nacimiento y cuidado del menor".

Unos avances "que demuestran que los derechos se conquistan y que es imprescindible protegerlos frente a quienes pretenden cuestionarlos o dar marcha atrás".

Las organizaciones juveniles ponen el foco en la situación electoral de La Rioja, que elige cuatro diputados al Congreso. El último escaño "está especialmente disputado y Vox tiene posibilidades de conseguir representación, la movilización puede resultar determinante para decidir el reparto de ese cuarto diputado".

"La Rioja tiene la oportunidad de evitar que la extrema derecha obtenga representación parlamentaria, pero para ello es imprescindible una participación elevada y una respuesta democrática frente a quienes pretenden recortar derechos", argumentan.

Por ello, "creemos que las mujeres jóvenes también tienen mucho que defender, la igualdad no es una cuestión secundaria ni un derecho garantizado para siempre, los discursos que cuestionan la violencia machista, niegan las desigualdades y pretenden devolver a las mujeres a un segundo plano suponen un retroceso que afecta directamente a las generaciones más jóvenes".

La juventud s"e enfrenta a problemas muy concretos, como empleos precarios, salarios insuficientes, dificultades para acceder a una vivienda, obstáculos para emanciparse y falta de oportunidades para desarrollar un proyecto de vida digno en su propia tierra".

Frente a esta realidad, "la extrema derecha no ofrece soluciones a las necesidades de las nuevas generaciones, sino discursos que enfrentan a la clase trabajadora y cuestionan derechos fundamentales".

Así las cosas, "la abstención no es una solución, dejar que otros decidan por las nuevas generaciones también tiene consecuencias, cada voto cuenta y, en una circunscripción como La Rioja, donde únicamente se reparten cuatro diputados, unos pocos votos pueden resultar decisivos".

Por todo ello, RUGE La Rioja y Juventudes Socialistas "animan a la juventud riojana y, especialmente, a las mujeres jóvenes, a implicarse, informarse, movilizarse y acudir a las urnas el próximo 29 de noviembre".

Ambas organizaciones "hacen un llamamiento a la participación y al voto a partidos progresistas como herramienta para frenar a la extrema derecha, proteger los derechos laborales y sociales y seguir avanzando".