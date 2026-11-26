UJP UGT traslada a las formaciones políticas la necesidad de “blindar el sistema público de pensiones” - UJP UGT

LOGROÑO, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT La Rioja ha mantenido sendas reuniones con Frente Amplio y PSOE para trasladar las propuestas de la Organización de cara a las elecciones de este domingo. Pese a haber cursado solicitud a las cinco principales formaciones políticas riojanas con expectativas de representación tras las elecciones (PSOE, PP, Frente Amplio, Podemos y Vox) la Organización únicamente ha recibido respuesta de estos dos partidos, PSOE y Frente Amplio.

Una ausencia de respuesta, especialmente en el caso del PP, que "lamenta profundamente" el secretario general de UJP UGT, Tomás Latasa, "ya que nuestra intención únicamente era conocer de primera mano de los propios partidos qué plantean sobre algunas de las cuestiones vitales para nosotros, como el asunto de las pensiones y manifestar nuestras propuestas", ha explicado.

En este sentido, como ya avanzó, la Organización cuenta con un decálogo de temas que, en su opinión, deben formar parte del debate público ya que los resultados de las próximas elecciones generales "son trascendentales para el futuro de los derechos, las condiciones de vida y el bienestar de las personas jubiladas, pensionistas y mayores", teniendo en cuenta "los importantes desafíos sociales, económicos y demográficos que marcarán la próxima legislatura", añaden.

Así, UJP UGT ha centrado buena parte de sus planteamientos en la necesidad de defender el sistema público de pensiones, blindar las pensiones en la Constitución y garantizar su poder adquisitivo.

"Nuestra organización ha defendido históricamente el sistema público de pensiones", por lo que subrayan como prioritario el compromiso expreso de las fuerzas políticas "para mantener y reforzar el sistema público de pensiones, garantizando su revalorización conforme al IPC, su suficiencia y su carácter solidario, público y de reparto", abunda Latasa.

Además, UJP UGT también ha instado a las formaciones a mejorar las pensiones mínimas y no contributivas y continuar reduciendo la brecha de género.

Por otro lado, UJP UGT ha detallado la necesidad de una Ley Integral de Derechos de las Personas Mayores "que reconozca y garantice estos derechos y refuerce su protección jurídica" para "garantizar su dignidad, autonomía, igualdad y participación www.ugtrioja.org social", así como "garantizar una financiación suficiente y estable, reduciendo los tiempos de espera, en Dependencia".

Otras de las medidas incluidas en el decálogo instan a reforzar la sanidad pública y desarrollar un Plan Estatal de Salud y Personas mayores, garantizar una vivienda digna y reforzar la protección frente al desahucio de personas vulnerables, y desarrollar políticas estatales contra la soledad no deseada, el maltrato y el edadismo.

Todo ello junto a la garantía de "participación efectiva de las personas mayores a través de sus organizaciones en todo el territorio" y promover "un pacto intergeneracional por el Estado de Bienestar".

Estas son algunas de las principales propuestas planteadas "que han encontrado un buen grado de sintonía entre PSOE y Frente Amplio" y sobre las que "nos hubiera gustado hablar también con el resto de partidos", de modo que "lamentamos la ausencia de respuesta y lógicamente llamamos a los jubilados y pensionistas a responder el próximo domingo en las urnas en consecuencia ante esta evidente falta de sensibilidad de algunos partidos a nuestras preocupaciones", ha concluido.