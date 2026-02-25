31 acusados de interactuar con un menor en una página de contactos aceptan de seis meses a un año de prisión

Archivo - Palacio de Justcia de La RIoja, juzgados de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Hoy ha comenzado el juicio contra 35 acusados de delitos de abusos sexuales online con menor de edad para concertar encuentros de índole sexual, los delitos que se conocen como grooming y sexting. Un total de 31 acusados han reconocido los hechos y han aceptado una sentencia de conformidad. Se han aplicado las atenuantes de dilaciones indebidas y reparación del daño.

La mayoría han sido condenados a seis meses de prisión, al pago de 2.000 euros en concepto de responsabilidad civil, un año de Libertad Vigilada una vez cumplida la condena, así como inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, cargo relacionado con menores por el tiempo de la condena. Aquellos que no han satisfecho la responsabilidad civil requerida de 2.000 euros han sido condenados a un año de prisión.

En el banquillo quedan cuatro acusados, entre los que se encuentra el administrador único de la página de contactos. La Fiscalía pide para cada uno, en sus conclusiones provisionales, tres años de prisión, cinco años de Libertad Vigilada una vez cumplida la pena, 6.000 euros en concepto de responsabilidad civil, así como inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, cargo relacionado con menores por el tiempo de la condena.

Al administrador le pide 60.000 euros en concepto de responsabilidad civil como cooperador necesario en un delito continuado de abuso sexual online con menor de edad para concertar encuentros de índole sexual. La instrucción de este caso se ha centrado en la investigación de una página web que se dedicada a la publicación de anuncios para mantener contactos sexuales.

La plataforma actúa como intermediaria entre usuarios, permitiendo que quienes publican anuncios reciban respuestas y facilita el intercambio de correos electrónicos entre las partes. A partir de ahí, la comunicación puede continuar en el ámbito privado, incluso mediante teléfono o aplicaciones de mensajería como WhatsApp o Kik.

Según el relato del fiscal, un menor de edad, nacido en 2004, accedió a la plataforma y publicó numerosos anuncios entre enero de 2018 y junio de 2019. En dichos anuncios hacía constar su edad real en cada momento (13, 14 y 15 años).

SIN MECANISMOS DE CONTROL

Destaca que el menor pudo registrarse, publicar anuncios y responder a ofertas sin encontrar ningún tipo de obstáculo técnico o medida de seguridad que impidiera el acceso de menores de edad. Se señala expresamente que la página no disponía de mecanismos eficaces de control para evitar que menores publicaran anuncios o contactaran con adultos interesados en contactos sexuales.

En definitiva, el Fiscal pone de relieve la ausencia de sistemas de verificación o control de edad en la plataforma y la posibilidad real de que menores contacten con adultos a través de la misma. El menor interactuó con 37 hombres adultos.