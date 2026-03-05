El 33º Anuario de la AiG toma, a través de 200 imágenes, "el pulso informativo de la región", con lo más noticiable 2025 - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Ya está disponible la 33ª edición del Anuario de la Asociación de Informadores Gráficos de La Rioja 2025, una nueva oportunidad de conocer el presente de nuestra comunidad autónoma a través de 200 imágenes que hacen balance de los hechos más noticiables del pasado año en la región.

El resumen en fotografías de la actualidad refleja, a través de sus páginas, el pulso informativo del año agrupado por meses. Recoge así un relato en imágenes de lo ocurrido en La Rioja durante todo ese año, un volumen que edita con el Gobierno de La Rioja, del que se imprimen 300 ejemplares y que se edita de forma anual desde 1993.

Tras una primera selección de los 12 asociados que forman parte de la AIG, después fue el fotógrafo gallego, Xurxo Lobato, como Insignia de Oro de AiG de este año, quien realizó la selección final para componer las imágenes de este nuevo libro. Además, una pequeña selección se puede ver hasta el 15 de marzo en el Museo de La Rioja.

Al elegirlas se prima, tanto la calidad expresiva de las fotografías, como su representatividad en lo acontecido durante el año que, en este caso, estuvo marcado por el vino y el centenario de la DOCa Rioja, y la solidaridad con Palestina, entre otros muchos asuntos.

El presidente de la AIG, Óscar Solorzano, ha indicado que el libro, "como no puede ser de otra manera", también recoge imágenes de la carrera de Lobato así como de las imágenes ganadoras del concurso de fotoperiodismo del Parlamento de La Rioja.

El anuario amplía así la selección de fotos reunida en la Exposición 'Informadores Gráficos 2025' que, desde el pasado 6 de febrero y hasta el 15 de marzo, puede visitarse en el Museo de La Rioja e incluye la semblanza sobre la figura de Xurxo Lobato.

Por último, se presentan también las imágenes premiadas en los Premios de Fotoperiodismo Parlamento de La Rioja que en esta edición distinguieron a Carmelo Betolaza, Justo Rodríguez y Óscar Solorzano, en el apartado fotográfico, y a Irene Jadraque, en el de video.

Además, desde abril de 2020, la web de la asociación www.aigrioja.com ofrece en abierto los anuarios o resúmenes anuales desde 2012 hasta el presente y, en breve, se incorporará el libro actual para que todo el mundo pueda conocer lo que ha sucedido en esta comunidad en los últimos 30 años. "Un resumen histórico para el presente y para que en el futuro puedan conocer cómo vivimos en la sociedad actual".

"MAGNÍFICO ELENCO DE INFORMADORES GRÁFICOS"

Por su parte, el consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, junto a su director general, Roberto Iturriaga, ha reconocido que la presentación de hoy "es ya una tradición". Este anuario -ha dicho- "nos permite conocer la existencia del magnífico elenco de informadores gráficos que tenemos en la región".

A su juicio, estos profesionales fomentan el ejercicio de su actividad a través de diferentes iniciativas, muestras, concursos distinciones y todo ello con unidad pero con "diferencia de voces que es muy rica y muy interesante".

Para Pérez Pastor hacer una buena foto "implica la toma de muchas decisiones en un momento dado. Algunas de esas decisiones son conscientes y otras son interiorizadas gracias a los muchos años de oficio".

En una foto intervienen muchos factores; "el primero estar, luego la situación y después la lucha con distintos elementos para que aparezcan los realmente importantes". Y por último "todos los aspectos técnicos que son los que más interiorizados tienen que estar porque probablemente en ese momento no haya tiempo de pensar demasiado en ellos".

"Todas estas fotos han sido sacadas con muchísima intención, con muchísima sensibilidad y con muchísimo acierto, que es el resultado al final de las mismas". Por lo tanto, "estamos ante un documento muy importante porque nos cuenta una historia".

MESA REDONDA

Además el consejero ha animado a todos los ciudadanos a acudir, esta tarde, a la mesa redonda que se celebrará en el Museo con miembros de la AIG para hablar de fotografía. Será a partir de las 18,30 horas y en la charla debate participarán Justo Rodríguez, Irene Jadraque y Fernando Díaz, como fotorreporteros de AiG, que comentarán algunas de las imágenes seleccionadas, tanto en la exposición como en el anuario.

Y con ello refrendarán este trabajo colectivo que acrecienta el valor de la fotografía periodística como patrimonio documental, artístico e informativo accesible a la consulta de todos los riojanos. Los asistentes podrán llevarse una copia de esta nueva edición del anuario.

Finalmente desde la AIG quieren agradecer la colaboración de todos los que hacen posible la presentación de este anuario como son el Gobierno de La Rioja y el Museo de La Rioja, el Ayuntamiento de Logroño, el Parlamento de La Rioja, Escala, Hotel Gran Vía, La Casa de la Imagen KNET, GA Comunicación y Bodegas Ontañón así como el resto de los asociados.