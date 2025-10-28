42 imágenes de gran formato de fotógrafos de National Geographic descubren en Logroño los 'Colores del mundo'

LOGROÑO, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Logroño descubre el significado de los 'Colores del mundo', una muestra con 42 instantáneas de gran formato, obra de reconocidos fotógrafos de National Geographic que plasman en sus imágenes la gran paleta de colores que compone nuestro mundo.

La exposición llega desde hoy y hasta el próximo día 26 de noviembre a la Plaza del Ayuntamiento logroñés, de la mano de Fundación la Caixa y contando con el apoyo del Consistorio de la capital riojana.

El concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sainz; la delegada Territorial de la Fundación "la Caixa" en Aragón y La Rioja, Alejandra Usón; el director de Instituciones de CaixaBank en La Rioja, Iker Muguruza; y la asesora de la muestra, Alexandra Laudo, han dado este miércoles el pistoletazo de salida a la exposición.

Una serie de imágenes que, sobre la base del amarillo, el naranja, el rojo, el azul, el blanco, el violeta y el verde, nos acerca a la enorme variedad de paisajes de nuestro planeta y a los colores que los caracterizan, para dar a conocer incluso que las diferentes tonalidades tienen diferentes significados en diferentes partes del mundo.

LAS MUESTRA.

A través de 42 instantáneas de fotógrafos de National Geographic, la muestra organizada por la Fundación "la Caixa", en colaboración con el Ayuntamiento de Logroño, invita a reflexionar sobre el color, un elemento que nos rodea en todo momento y que es capaz de impactar en cómo nos sentimos y llenarnos de fuerza, relajarnos o emocionarnos.

Para evitar que pasen desapercibidos todos sus tonos y matices, esta exposición los convierte en protagonistas absolutos. La muestra dedica un ámbito a cada uno de los siete colores elegidos y desgrana, a través de seis fotos por ámbito y pequeños textos introductorios, algunas consideraciones sobre el significado de esos colores en el mundo.

En las sobrecogedoras fotografías de los brumosos azules de la luz de la mañana, de los vívidos púrpuras y rojos de la puesta de sol, de los intensos verdes de los campos o de los dorados de las hojas del otoño, los visitantes encontrarán una inspiradora reflexión sobre el significado de los colores, sus cualidades y su simbolismo a lo largo de la historia.

De la mano de prestigiosos fotógrafos de National Geographic, entre los que se encuentran los multipremiados Joel Sartore, Steve McCurry, Michael Nichols, Lynn Johnson, Jodi Cobb, Paul Nicklen o Frans Lanting, conoceremos las connotaciones de los colores en las culturas de todo el mundo a partir de la amplia gama de amarillos, naranjas, rojos, violetas, azules, verdes y blancos.

Una mínima diferencia en la longitud de onda luminosa determina que veamos el color rojo o el azul, y la psique humana ha dotado estos colores de connotaciones que se han generalizado en las culturas de todo el mundo.

La humanidad se ha sentido atraída por los colores desde tiempos inmemoriales. Uno de los primeros colores que se buscaron fue el púrpura de Tiro, usado por los antiguos fenicios y extraído de las glándulas de unos caracoles del mar Mediterráneo, con un coste tan elevado que solo los ricos se lo podían permitir, lo que generó para siempre un simbolismo alrededor de este color, también llamado púrpura real.

Esta exposición forma parte del programa Arte en la calle, con el cual la Fundación "la Caixa" quiere hacer de Logroño un museo a cielo abierto. La divulgación es un instrumento básico para promover el crecimiento de las personas. Por este motivo, a través de estas exposiciones la entidad tiene el objetivo de acercar la cultura y la ciencia a todo tipo de públicos.