El 49 Festival de Plectro reunirá cinco grupos de cámara de Portugal, Colombia y España

El director general de Cultura, Roberto Iturriaga, junto a los miembros de la Junta de ConTrastes-Rioja Patricia Calcerrada, Antonio Cerrajería y Carlos Blanco - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El 49 Festival de Plectro reunirá, del 19 al 23 de agosto, cinco grupos de cámara de Portugal, Colombia y España, tal y como ha avanzado el director general de Cultura, Roberto Iturriaga.

En rueda de prensa junto a los miembros de la Junta de ConTrastes-Rioja Patricia Calcerrada, Antonio Cerrajería y Carlos Blanco, Iturriaga ha presentado un encuentro que reunirá a más de cuarenta músicos.

Por segundo año, formará parte de la programación la Joven Orquesta de Plecto ConTrastes Logroño. Además, el precio de las entradas de los conciertos de Logroño (seis euros) se destinará a la asociación VencELA.

Se podrá disfrutar de nueve conciertos y una conferencia que recorrerán Logroño, San Asensio, San Vicente de la Sonsierra, Alesón, San Millán de la Cogolla y Nájera.

Los conciertos, ha relatado Blanco, tienen una mezcla entre el respeto a la tradición, a los orígenes y la música original de diferentes sitios, "pero adaptadas y actualizadas".

El concierto de apertura será el miércoles, 19 de agosto, con el Trío Plenilunio, de Colombia, y el Cuarteto ELAAAH, de Portugal, en el Círculo Logroñés. Como el resto, será a las 20:00 horas.

Será el único día que dos grupos compartan escenario. Lo que sí compartirán todos será ensayos y la experiencia, de forma que el festival es, también, una convivencia entre músicos.

El Festival de la Rioja, ha asegurado Calcerrada, "es un referente internacional; se conoce en todo el mundo, en todos los países donde se toca mandolina, donde se toca mandurria, donde se toca mandola, se conoce este festival y tiene una relevancia muy importante".

Seguirá el jueves, 20 de agosto, con el Dúo Ángel Barrios, de Granada, en el Centro Fundación Ibercaja de Logroño; y ese día, además, el Trío Plenilunio ofrecerá una conferencia en el mismo lugar (a las 18:00 horas).

El viernes actuarán el Trío Entorno, en el Centro Fundación Ibercaja; el Trío Plenilunio, en San Asensio (Auditorio municipal); el Dúo Ángel Barrios, en San Vicente de la Sonsierra (Basílica Nuestra Señora de los Remedios); y el Cuarteto ELAAAH en Alesón (Iglesia de San Martín).

Ya el sábado 22 de agosto actuará la Joven Orquesta en el Círculo Logroñés; y el domingo será el concierto de clausura también por la Joven Orquesta en Santa María La Real, Nájera.