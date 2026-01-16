65 Alumnos De Bachillerato Participan En Las Pruebas De La Fase Local De La LXII Olimpiada Matemática En La Rioja - UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

LOGROÑO, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de 65 estudiantes de Enseñanzas Medias de La Rioja participa, desde esta mañana, en las pruebas de la fase local de la LX Olimpiada Matemática en La Rioja.

La Olimpiada Matemática Española está organizada por la Real Sociedad Matemática Española, bajo el patrocinio de la Subdirección General de Becas y Ayudas al Estudio, y se desarrolla en dos fases: regional -organizada desde 1993 por la Universidad de La Rioja- y nacional.

Esta fase local se celebra en dos sesiones en la que los alumnos deben resolver dos colecciones de problemas. Las pruebas se desarrollan desde las 9,30 horas en el Aula 101 del Complejo Científico-Tecnológico.

La organización solo permite usar útiles de dibujo y escritura. En particular, no está permitido el uso de calculadoras, aparatos electrónicos, teléfonos móviles, libros, tabletas u otros documentos distintos de los que proporcione el Tribunal. Los elementos antes mencionados tampoco se podrán introducir en el aula de las pruebas.

Los tres primeros clasificados de la fase local participarán en la fase nacional que, esta edición, se celebrará en Las Rozas entre los días 12 y 15 de marzo de 2026.

Además, las alumnas mejor clasificadas en las fases locales, hasta un máximo de 20, podrán participar en la prueba de selección del equipo español que representará a España en la Olimpiada Femenina Europea (EGMO), que tendrá lugar en Burdeos (Francia) entre el 9 y 15 abril de 2026.

En el curso 2024-2025, Alberto Espiga Rodríguez, alumno del IES Duques de Nájera de Logroño, se proclamó ganador de la fase local de la LXI Olimpiada Matemática Española; mientras que Jialiang Zhang, del IES La Laboral de Lardero, y Alberto Javier Pérez Izquierdo, del IES Duques de Nájera, se clasificaron en segundo y tercer puesto.