782 Identificaciones Y 9 Denuncias Administrativas, Balance Del Dispositivo De Guardia Civil En El Ezcaray Fest - GUARDIA CIVIL LA RIOJA

LOGROÑO, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 782 identificaciones y el levantamiento de nueve denuncias administrativas es el balance de las s actuaciones desarrolladas a lo largo de este pasado fin de semana por la Guardia Civil dentro del macrooperativo desarrollado por el Ezcaray Fest, según han informado este lunes.

En concreto, el Instituto Armado llevó a cabo entre los días 22 y 24 de agosto un dispositivo especial de seguridad con motivo de la celebración del festival en la villa de Ezcaray. El objetivo prioritario del operativo fue garantizar la protección de los asistentes y velar por el adecuado desarrollo del evento.

Para tal fin, se desplegaron unidades de la USECIC y patrullas del Servicio de Seguridad Ciudadana, distribuidas en los lugares de mayor concentración de público.

Este refuerzo operativo permitió anticipar y neutralizar posibles riesgos vinculados a grandes aglomeraciones, como la comisión de delitos contra el patrimonio, alteraciones del orden público, consumo de drogas en espacios abiertos o infracciones a la normativa de seguridad vial.

Gracias a esta actuación preventiva, la Guardia Civil consiguió preservar un entorno seguro y de confianza, posibilitando el normal disfrute del festival por parte de ciudadanos, visitantes e instituciones locales.

RESULTADOS DEL OPERATIVO EN EZCARAY.

El macrodispositivo de seguridad se saldó con el control e identificación de 782 personas y la tramitación de 9 denuncias administrativas, distribuidas del siguiente modo:

Un acta por faltas de respeto a agentes de la autoridad.

Seis actas por tenencia de drogas en la vía pública (marihuana, speed y hachís).

Un acta por portar tres armas blancas (navajas).

Un acta por conducir un vehículo a motor mientras se realizaba una videollamada.