80 empresas conocen normativa y obligaciones sobre factura electrónica y VeriFactu en una jornada de FER y Caixabank

Imagen de la jornada de FER y CaixaBank. - FER

LOGROÑO, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Empresas de La Rioja (FER) y CaixaBank han desarrollado este miércoles una jornada informativa dirigida a pymes, autónomos y empresas del sector comercial para explicar las normativas y obligaciones de la factura electrónica y VeriFactu, en la que han participado 80 representantes empresariales.

Un encuentro en el que, como ha señalado a Europa Press uno de los ponentes, David Martínez Ferrer, responsable de Desarrollo de Negocio de Comercia Global Payments, "venimos a intentar abrir los ojos a los comercios, porque tienen que estar preparados para lo que viene y para lo que ya hay, porque la tecnología evoluciona muy rápidamente".

Tecnología, ha añadido, que contempla, sobre todo "cómo las soluciones integradas ayudan a los comercios, en las cuales el software de restauración o el software de una tienda, de un comercio o de cualquier otra instancia se integra con el medio de pago".

Al final, ha apuntado el experto, "ya no es el hecho de poder vender, sino el hecho de que puedan cobrar lo vendido y cómo podemos facilitar las cosas para que no haya esa fricción en el momento del pago".

Se trata, en definitiva, de modernización, ante la que los comericos "primero han de ser muy conscientes de qué solución tienen y qué les aporta, y a partir de ahí, ver las posibilidades de integración".

En este sentido, desde CaixaBank y Comercia Global Payments "tenemos una plataforma que se llama Comercia 2 en la cual ponemos muchas facilidades para que otros fabricantes de software se integren en esta plataforma, de hecho, tenemos más de 140 fabricantes de software".

A partir de ello, "lo que nos encontramos es con que la mayoría de gestores de 'cash bank' van a ir a un establecimiento, van a preguntar qué software tienen y muy seguramente ese software ya está integrado y, por lo tanto, vamos a poder proveer de esos dispositivos integrados a los comercios".

Respecto a la implantación del sistema VeriFactu, Martínez ha señalado que es un temas que "es cierto que depende de temas políticos", pero ha considerado que "va a acabar llegando porque en otros países esto ya se ha implantado y es algo que va a llegar, no tiene más", en principio, en 2028, "o sino, con una normativa europea en 2030".

"Al final -ha afirmado el experto-, en el futuro, todos los comercios, por tema normativa o porque la propia tecnología ya lo pide, es el paso natural, pues vamos a estar con soluciones integradas e informando de toda venta a la hacienda correspondiente".

En palabras sencillas, Martínez ha recordado que VeriFactu "es un sistema que ha implantado la Hacienda española, al igual que el TicketBuy de la hacienda vasca, o lo va a hacer también la Hacienda Foral navarra".

Un sistema, en definitiva, "por el cual los comercios informan de toda venta a la hacienda correspondiente, a través de facturas simplificadas o facturas completas, al final son documentos digitalizados donde se puede seguir una trazabilidad, tanto por parte del comercio, como del comprador, como de la propia Hacienda", lo que resulta en "informar de toda venta y luchar contra el blanqueo de capitales y demás, hay más control".

Ha reconocido que "es verdad que hay cierto miedo por parte de los comercios de ver cómo irá el tema de los pagos en efectivo y demás", ya que, cuando se iba a implantar el sistema en principio "parece que no se estaba del todo preparado".

"Pero al final en el País Vasco con TicketBuy no ha pasado nada, todo funciona muy bien", de manera que ha defendido que "los comercios no tienen que tener miedo", insistiendo en que "lo que hay que hacer es que deben estar preparados".

LA JORNADA.

Bajo el título "La factura electrónica y VeriFactu. Nuevos plazos y obligaciones. Claves para preparar tu negocio y novedades en medios de cobro", el encuentro ofreció una visión práctica de los cambios normativos y tecnológicos que afectan a las empresas.

El objetivo es facilitar que los negocios conozcan sus obligaciones, planifiquen su adaptación y valoren herramientas que puedan mejorar su gestión cotidiana y la experiencia de sus clientes.

La apertura de la jornada ha contado con la participación del responsable del departamento de Asesorías de la FER, Pedro José Sáez, y de la directora comercial de la red de La Rioja y Aragón de CaixaBank, Nati Asín.

El primer bloque ha estado dedicado a la factura electrónica y VeriFactu. Julio Bonmatí, experto formador en fiscalidad y contabilidad, ha explicado las obligaciones y los plazos aplicables, así como los requisitos que afectan tanto a quienes expiden las facturas como a quienes las reciben.

En relación con VeriFactu, se han analizado sus modalidades, los contribuyentes obligados y excluidos, su funcionamiento, los plazos de implantación y los requisitos del software de facturación. La sesión ha ofrecido además recomendaciones prácticas para facilitar una transición ordenada y adecuada a la normativa.

La segunda parte del encuentro se ha centrado en la evolución de los medios de cobro y en los servicios que las empresas pueden incorporar más allá del pago, donde precisamente David Martínez Ferrer ha expuesto cómo están cambiando los hábitos de los clientes y qué soluciones permiten integrar la atención presencial y el comercio electrónico.