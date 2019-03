Ceniceros aboga porque el Día de la Mujer sea "los 365 días del año" y Gamarra pide "feminismo sin excluir a nadie"

Publicado 08/03/2019 12:51:42 CET

LOGROÑO, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, ha abogado este viernes porque el Día de la Mujer "sea todos los días, se celebre los 365 días del año", mientras que la vicesecretaria de Política Social del partido, Cuca Gamarra, ha reclamado un "feminismo en el que cabemos todos, sin excluir a nadie y menos a los hombres".

Ceniceros y Gamarra han participado esta mañana en un encuentro de trabajo con mujeres riojanas, organizado por el PP de la comunidad, al que han asistido también el consejero de Políticas Sociales, Conrado Escobar; la secretaria de Acción Social del PP, Rosa Ortega; así como parlamentarias, alcaldesas y concejalas 'populares' de diferentes municipios.

En declaraciones a los medios de comunicación antes de comenzar este encuentreo, José Ignacio Ceniceros ha emplazado a la sociedad riojana "a seguir trabajando entre todos para conseguir la plena igualdad, toda la sociedad se tiene que implicar en este tarea".

"Hoy es un día propicio para reflexionar sobre los avances que se han producido para conseguir la plena igualdad entre mujeres y hombres, así como para renovar el compromiso de ir rompiendo barreras y eliminando brechas para garantizar la igualdad de oportunidades", ha añadido.

"Los 365 días del año deberían ser 8 de marzo, porque es cierto que hay brecha y desigualdad, sobre todo en materia salarial o de contratación. Tenemos que luchar todos unidos contra esa brecha salarial. En La Rioja lo hacemos a través de una ruta ya marcada, un Plan de Igualdad consensuado con los organizaciones y agentes implicados que va a ir para adelante", ha resaltado.

El presidente del Partido Popular de La Rioja ha subrayado que la comunidad contó en 2018 con 60.000 mujeres afiliadas a la Seguridad Social. En la última década, se ha aumentado en 10 puntos la tasa de empleabilidad de las riojanas, hasta el 74%. En 2018, se han firmado en nuestra 5.675 contratos indefinidos, más del doble que los temporales, ha recordado.

Por su parte, Cuca Gamarra, ha aprovechado la oportunidad para felicitar en su día a todas las riojanas y ha apuntado que "avanzamos a través de políticas que se convierten en hechos y que permiten a las mujeres reducir las diferencias". "Queda mucho por hacer, pero tenemos claro cómo hacerlo desde políticas que han funcionado", ha dicho.

Ha apuntado que "hoy es un día en que hay que reivindicar un feminismo en positivo, así lo hacemos desde el Partido Popular, con hechos". Un feminismo, ha añadido, "que tiene que seguir avanzando, con el positivismo que supone saber que estamos cerca, pero sabiendo también que aún no hemos llegado".

"Un feminismo que no excluye a nadie, mucho menos a los hombres, y que no entiende de ideologías porque cabemos todos en el logro del objetivo de que hombres y mujeres seamos absolutamente iguales. Es una cuestión de justicia, porque el 50% de la sociedad no debe estar en una situación diferente al otro 50%", ha asegurado.

Con relación a la brecha salarial, ha señalado que "en los últimos años se ha reducido en casi 5 puntos, lo que nos lleva a estar por debajo de la media de la UE, pero no significa que hayamos alcanzado las metas, hay que seguir trabajando".

Por eso, ha incidido en que "una de las propuestas del Partido Popular es avanzar desde el diálogo y en torno a un Pacto de Estado que permita a las españolas ir reduciendo la desigualdad salarial que hoy existe".

Cuca Gamarra ha resaltado, por último, las medidas impulsadas por esta formación política para incrementar las pensiones de las mujeres que han sido madres trabajadoras.

Así, ha subrayado que, en función del número de hijos, se han incrementado las pensiones hasta un 15%, "lo que ha permitido a muchas riojanas reducir la brecha que existe en materia de pensiones". A su vez, ha subrayado que "todos juntos tenemos que recorrer el camino que acabe con la violencia de género".