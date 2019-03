8M.- Una multitudinaria manifestación pide en Logroño igualdad real y efectiva y poner fin a la violencia machista

Publicado 08/03/2019 21:22:32 CET

LOGROÑO, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una manifestación multitudinarias ha recorrido este viernes 8 de marzo, 'Día Internacional de la Mujer, el centro de Logroño - convocadas, de forma conjunta, por la 'Plataforma 8 de Marzo' y por la 'Coordinadora Huelga Feminista La Rioja'- reclamando la igualdad real y efectiva, así como poner fin a la brecha salarial y a la violencia machista.

La marcha de protesta que ha comenzado, pasadas las 20,00 horas, desde la plaza del Ayuntamiento de Logroño, ha ido encabezada por la pancarta '¡Hoy y siempre vivas, libres y combativas!', para tras pasar por Muro de Cervantes, Muro del Carmen, Vara de Rey, Gran Vía, Once de Junio y Bretón de los Herreros, para concluir en el Paseo del Espolón, donde se ha leído un manifiesto.

Las participantes han portado carteles en los que se ha podido leer 'Ser mujer no debía ser un motivo de riesgo', 'Para las que no están, las que están y las que vienen', 'No quiero flores, quiero respeto'. Durante el recorrido de la misma, se han coreado frases como "vamos a romper, el techo de cristal", "las calles, la noche, también son nuestras", "mujer si no luchas, nadie te escucha", "que no, que no, que no tenemos miedo" o "quiero tu respeto, no quiero tu piropo".

Antes del inicio de la protesta, la portavoz de la 'Plataforma 8 de marzo', Tatiana Cámara, ha señalado que la protesta busca "lograr una igualdad real, acabar con la brecha salarial y romper el techo de cristal", y "poner fin a la violencia de género".

Con respecto al año pasado ha señalado que la "cosa sigue parecida", por lo que ha exigido que se "avance aún más, porque esto no se puede quedar en un 8 de marzo, sino que día a día tenemos que seguir reivindicando nuestros derechos y la igualdad real y efectiva".

La portavoz de la 'Coordinadora Huelga Feminista La Rioja', Laura Juarros, ha señalado que "una gran parte de la sociedad ha asumido que el feminismo es importante y movilizarse por los derechos de las mujeres, y por tanto, no vamos a retroceder, y vamos a avanzar con todo lo que nos queda pendiente". "Que las mujeres podamos salir seguras a la calle a cualquier hora, que no se cuestione cómo vamos vestidas o que la justicia tenga presentes nuestros derechos", son aspectos por lo que ha apuntado que hay que seguir luchando.

Asimismo ha reclamado que los hombres "se impliquen mucho más", así como que "la economía feminista entre a formar parte de cualquier política, además de que se valoren las pensiones de las mujeres, donde queda mucho terreno por avanzar".

1.000 MUERTAS

Al término de la marcha, se ha leído un manifiesto en el que mujeres como Marta, Erika, Silvia o Nuria, han recordado que desde la primera protesta hace 162 años, y desde que se empezaron a contabilizar los datos oficialmente, "casi mil varones - en España- han asesinado a sus parejas o exparejas mujeres, así como que otros 25 han asesinado a sus hijos o a sus hijas, o a parejas mujeres menores de edad, y 221 menores se han quedado en estado de orfandad por este tipo de crímenes machistas".

Han alertado que en este país "cada cinco horas se denuncia que un hombre o grupo de hombres ha violado a una mujer", siendo también grave que "no puedan confiar en que la justicia las ampare, o ni si quiera las crea, y nunca en que las proteja".

Los salarios "de miseria", la "discriminación" laboral o la "explotación", son otros aspectos que han puesto de manifiesto, para concluir la lectura, entre aplausos, señalando que "no vamos a parar, no nos vamos a ir, no nos van a callar. 'Ni un paso atrás! ¡Ni un paso atrás! ¡Ni un paso atrás!".