El 93% de los riojanos considera que la oferta de turismo accesible es insuficiente, según un informe

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LOGROÑO, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 93% de los riojanos valora como 'insuficiente' la oferta de turismo accesible, una percepción que se reduce hasta el 76% en el caso de quienes padecen esta problemática en su propia piel, de acuerdo con el informe 'Viajar con movilidad reducida' de la Fundación Mutua de Propietarios.

Escalones, ascensores reducidos, puertas pesadas... son barreras habituales en los establecimientos vacacionales y, de hecho, el 85 % asegura detectarlas en sus destinos turísticos de forma habitual. Una situación que limita drásticamente la posibilidad de ir de vacaciones a más de 15.800 riojanos con movilidad reducida.

El informe, incluido en el primer Barómetro de la Accesibilidad de la Fundación Mutua de Propietarios, concluye que los riojanos conceden a la accesibilidad durante sus viajes una puntuación de 6,3 sobre 10. Un aprobado que apenas disimula el malestar generalizado: el 25% de las personas la puntúa con un 5 o menos.

En este aspecto, es destacable que un 65% de las personas con movilidad reducida considera que la sociedad es poco o nada consciente de las dificultades relacionadas con las barreras arquitectónicas que deben afrontar durante sus vacaciones. En un ejercicio de autoevaluación crítico, los riojanos elevan esta percepción al 83%.

Pese a esta calificación, el 61% asegura que seguiría viajando y no se rendiría si tuviera dificultades de movilidad. Una situación que cambia mucho para quienes ya experimentan esta realidad en carne propia: solo el 18% de las personas con movilidad reducida lo haría con seguridad, y el 16 % hasta descartaría irse vacaciones.

HOTELES VS TURISMO RURAL Y ALBERGUES.

De acuerdo con el informe de la Fundación Mutua de Propietarios, los alojamientos turísticos más accesibles son los hoteles y hostales.

Con una puntuación media de 3,8 sobre 4, estos son considerados como los más accesibles para el 75%, muy lejos de los campings y bungalows, que sólo alcanzan un 1,5/4. En el término medio se sitúan los apartamentos turísticos (2,9) y las casas rurales y albergues (1,8).

Con los destinos, la situación es similar. Los urbanos son percibidos como los más accesibles con amplia diferencia (4,3 sobre 5), mientras que los destinos de naturaleza (1,5) obtienen las calificaciones más bajas.