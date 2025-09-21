Aarón Palacio abre la puerta grande de 'La Ribera' en la primera de feria de San Mateo en Logroño - BMF TOROS

Diego San Román ha cortado dos orejas, una en cada toro, y el riojano Fabio Jiménez se ha ido de vacío al lidiar con el peor lote

LOGROÑO, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El torero aragonés Aarón Palacio ha abierto la puerta grande de la plaza de toros de 'La Ribera' en Logroño, al cortar tres orejas, dos al último de la tarde, en la primera de abono de San Mateo. Los otros dos espadas, Diego San Román, se ha hecho un trofeo en cada actuación, y el riojano, Fabio Jiménez, se ha ido de vacío al lidiar con el peor lote.

Los toros de 'Fuente Ymbro' de desigual presentación y comportamiento, destacando cuarto y sexto. El coso de la capital de La Rioja se ha llenado en un cuarto, siendo aplaudido el torero local, Fabio Jiménez, en su primero.

Todo ello en una tarde en la que el gran triunfador ha sido el diestro zaragozano, Aarón Palacio, que con el que ha cerrado corrida -'Fanfarrón', negro listón, de 595 kilos- ha estado poderoso de salida con cuatro largas cambiadas que han calentado a los tendidos. En el tercio de quites ha sido aplaudido 'Espartaco'.

De rodillas, como hiciera ayer en Nimes - en su alternativa, en la que abrió la 'Puerta de los Cónsules'- ha iniciado la faena Palacio. Con la mano derecha ha logrado mayor profundidad el aragonés, alternando en algunos pasajes de la lidia el toreo más de cercanías, y cerrando la faena con una buena tanda al natural. Ha matado con acierto, para desorejar al astado.

En su primero, 'Escribiente', negro de 525 kilos, ha brillado con el capote con el toreo a la verónica, para después certificar una buena actuación con la pañosa, sobre todo con la derecha. Ha sido arrollado por el astado, una vez que había realizado una gran estocada, que le ha provocado una pequeña brecha, pasando a la enfermería, tras pasear su primer trofeo.

El mexicano Diego San Román, con el que ha abierto feria, de nombre 'Amargado', de 535 kilos, castaño, ha mostrado una gran variedad con el capote, que ha incluido un buen quite por gaoneras. Faena de valor y firmeza, que aderezado por el buen manejo de la espada le ha llevado a ser merecedor de una oreja.

La segunda, la ha obtenido el azteca de 'Leyenda', de 580 kilos, negro de capa, merced a una faena en la que se ha encontrado un animal que ha colaborado en el tercer tercio. Ha sufrido una voltereta, sin mayores consecuencias, para concluir tras una destacada actuación, de rodillas demostrando un valor hondo. Ha matada de buena estocada para pasear un trofeo, llegándose a pedir una segunda.

No ha tenido suerte el torero de Alfaro, Fabio Jiménez, que ha visto truncar su presentación en la plaza de 'La Ribera' por sus dos astados; el primero, segundo de la corrida, 'Primoroso', negro de 525 kilos, y su segundo, otro negro de nombre 'Iluminado' de 545 kilos.

'Primoroso' le ha imposibilitado brillar con el capote, y tras ser picado con una buena actuación de Pedro Iturralde, ha cogido la muleta, topándose con un toro sin casta, al que aún así ha podido dar alguna tanda destacada con la mano izquierda. Ha marrado con los aceros, siendo silenciada su actuación.

Con 'Iluminado', Jiménez tampoco ha podido desplegar el toreo con la capa. En banderillas ha lucido Víctor García 'El Víctor', para a continuación, el diestro brindar al público. Huidizo se ha mostrado el toro al inicio de la faena, en el centro del anillo, haciendo que el alfareño hiciera el resto de la faena junto a tablas. Al igual que con su primero ha fallado con la espada, obteniendo silencio del respetable.