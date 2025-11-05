Abierta la convocatoria de ayudas para la creación o mejora de infraestructuras agrarias de carácter municipal

LOGROÑO, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, ha publicado hoy, día 5, en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR) la Resolución 1682/2025, por la que se aprueba la segunda convocatoria pública de las ayudas destinadas a la creación o mejora de infraestructuras agrarias de carácter municipal, con un presupuesto total de 1,5 millones de euros.

Estas subvenciones, dirigidas a ayuntamientos y entidades locales menores de La Rioja, tienen como objetivo financiar en parte la mejorara de la red de caminos rurales y otras infraestructuras de uso agrario municipales, fundamentales para el acceso a explotaciones, el mantenimiento de la actividad agrícola y ganadera y la fijación de población en el medio rural.

Las solicitudes de ayuda pueden presentarse desde el jueves 6 de noviembre hasta el jueves 27 de noviembre, a las 14:00 horas. Deberá hacerse exclusivamente de manera electrónica a través de la aplicación Desarrollo Rural. Caminos, disponible en la sede electrónica del Gobierno de La Rioja (www.larioja.org). En caso de no disponer de acceso habilitado, los ayuntamientos podrán solicitarlo a través del correo pdr@larioja.org.

La convocatoria establece una dotación total de 1,5 millones de euros, distribuidos entre las partidas presupuestarias destinadas a infraestructuras municipales.

De esa cantidad, el 80% se reserva para actuaciones sobre caminos rurales, ya sea su creación o mejora, y el 20% restante para otras infraestructuras agrarias, como depósitos de llenado, fosos de tratamientos, abrevaderos, mangas de manejo o muelles de carga.

Las subvenciones se tramitarán en régimen de concurrencia competitiva, atendiendo a criterios que se dirigen a favorecer a los municipios con más necesidades -como son los años transcurridos desde la última concesión, la población-, la ubicación geográfica del municipio, el tipo de actuación, la superficie del término y la tipología de infraestructura.

Estas ayudas son una herramienta esencial para reforzar y mejorar los servicios del medio rural, contribuyendo a la competitividad del sector y a la calidad de vida de los vecinos.

Con esta convocatoria, el Gobierno de La Rioja da continuidad a una línea de trabajo gracias a la cual es posible financiar la mejora de los caminos rurales municipales de alrededor de 45 ayuntamientos.